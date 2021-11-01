"Работы идут достаточно быстро": Украина будет выпускать ударные БПЛА Bayraktar

Появление в Украине завода по выпуску беспилотников — "это вопрос, скорее, месяцев, а не лет". Уже готовится земельный участок для строительства центра по обслуживанию БПЛА.

Уже в обозримом будущем в Украине могут наладить серийное производство БПЛА Bayraktar, о чем заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь, сообщает Украинская служба "Радио Свобода".

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Власти Турции заинтересованы в том, чтобы новый завод по выпуску БПЛА появился на территории Украины, поскольку производственные мощности, на которых выпускают Bayraktar в Турции, уже заполнены.

Боднарь, в частности, сказал, что многие страны сейчас интересуются Bayraktar, и уже есть предварительные договоренности с некоторыми. "Производственные мощности в Турции, мне кажется, достаточно заполнены, — поясняет дипломат. — Потому дополнительные производственные мощности полного цикла также и в интересах турецкой стороны".

Турции, по словам посла, выгодно освоить новые рынки и проводить совместные испытания и, в дальнейшем, обучение иностранных коллег применению этой технологии, чтобы совместными усилиями формировать оборонную сферы.

В скором времени на территории Украины планируют построить центр развития и ремонта БПЛА Bayraktar, а равно и центр подготовки. Все это предусматривает меморандум, который подписало Минобороны Украины и компания, которая выпускает эти турецкие беспилотники.

По мнению Василия Бондаря, "этот вопрос, скорее, месяцев, а не лет". Уже готовится необходимый земельный участок, чтобы начать строительство центра, где будут храниться и ремонтироваться беспилотники. Параллельно ведутся работы по созданию производственных мощностей для выпуска Bayraktar в Украине. Дипломат не называет конкретных сроков, но, с его слов, "работы идут достаточно быстро".

Ранее Фокус сообщал, что Турция поставит БПЛА Bаyraktar TB2 уже в 13 страну. Среди прочих стран, в которые Турция поставляет эти беспилотники, Украина, Азербайджан и Катар.

Напомним, что ВСУ впервые использовали в действии беспилотный комплекс Bayraktar, который приобрели у Турции. Украинским военным не удалось с помощью привычной техники обнаружить вражескую батарею, из которой велся огонь по Гранитному. Поэтому бойцам ВСУ пришлось задействовать БПЛА Bayraktar TB2, чтобы уничтожить артиллерию противника.