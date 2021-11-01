"Роботи йдуть досить швидко". Україна випускатиме ударні БПЛА Bayraktar – посол

Поява в Україні заводу з випуску безпілотників — "це питання, скоріше, місяців, а не років". Вже готується земельна ділянка для будівництва центру обслуговування БПЛА.

Вже в найближчому майбутньому в Україні можуть налагодити серійне виробництво БПЛА Bayraktar, про що заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє Українська служба "Радіо Свобода".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Влада Туреччини зацікавлена в тому, щоб новий завод із випуску БПЛА з'явився на території України, оскільки виробничі потужності, на яких випускають Bayraktar у Туреччині, вже заповнені.

Боднар, зокрема, сказав, що багато країн зараз цікавляться Bayraktar, і вже є попередні домовленості з деякими. "Виробничі потужності в Туреччині, мені здається, досить заповнені, — пояснює дипломат. — Тому додаткові виробничі потужності повного циклу також і на користь турецької сторони".

Туреччині, за словами посла, вигідно освоїти нові ринки та проводити спільні випробування і, надалі, навчання іноземних колег застосуванню цієї технології, щоб спільними зусиллями формувати оборонну сферу.

Незабаром на території України планують побудувати центр розвитку та ремонту БПЛА Bayraktar, а також центр підготовки. Усе це передбачає меморандум, який підписало Міноборони України та компанія, котра випускає ці турецькі безпілотники.

На думку Василя Бондаря, "це питання, скоріше, місяців, а не років". Вже готується необхідна земельна ділянка, щоб розпочати будівництво центру, де зберігатимуться та ремонтуватимуться безпілотники. Паралельно проводять роботи зі створення виробничих потужностей для випуску Bayraktar в Україні. Дипломат не називає конкретних термінів, але, за його словами, "роботи йдуть досить швидко".

Раніше Фокус повідомляв, що Туреччина поставить БПЛА Bayraktar TB2 вже в 13 країн. Серед інших країн, у які Туреччина постачає ці безпілотники, Україна, Азербайджан і Катар.

Нагадаємо, що ЗСУ вперше використали у дії безпілотний комплекс Bayraktar, який придбали у Туреччини. Українським військовим не вдалося за допомогою звичної техніки виявити ворожу батарею, з якої вівся вогонь по Гранітному. Тому бійцям ЗСУ довелося задіяти БПЛА Bayraktar TB2, щоб знищити артилерію супротивника.