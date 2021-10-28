Розширюють географію. Туреччина поставить ударні БПЛА Bаyraktar TB2 вже до 13 країн

Безпілотники поставляються на різні континенти — Європа, Африка, Азія. Серед країн-операторів БПЛА знаходиться Україна, Азербайджан, Катар та низка інших.

Турецька компанія Baykar повідомила про ще одну країну, куди поставлятимуть ударні безпілотники Bayraktar TB2. Про це компанія повідомила у Twitter.

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"Ми уклали експортний контракт на постачання Bayraktar TB2 SIHA ще з однією країною", — зазначається у публікації.

Також у ній зазначається, що кількість країн, куди експортуються Bayraktar TB2, збільшилася до 13. При цьому не вказується, з якою країною було підписано ще один контракт.

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Bayraktar TB2: підкорювач Карабаху

Зазначимо, що в уряді Киргизії також озвучили плани придбати турецькі безпілотники. Заступник глави уряду Камчібек Ташієв заявив, що військовослужбовці країни вже проходять навчання в Туреччині для володіння Bayraktar TB2. При цьому в РФ Киргизія планує купити "Орлан 10Е", який має лише розвідувальні якості.

На даний момент Байрактари поставляються або поставлятимуться в:

Азербайджан Україну Польщу Туркменію Катар Марокко Киргизстан Лівію Туніс Ірак Болгарію Албанію

Нагадаємо, 26 жовтня українські військові вперше застосували Bayraktar TB2 для знищення артилерії окупантів. У Кремлі на такі дії ЗСУ відреагували заявою, що це призведе до дестабілізації ситуації у зоні ООС.

При цьому, за словами Арестовича, застосування безпілотників не порушує Мінські угоди.