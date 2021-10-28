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Воєнний фокус

Розширюють географію. Туреччина поставить ударні БПЛА Bаyraktar TB2 вже до 13 країн

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постачання байрактарів
Фото: АрміяInform | Bayraktar TB2 ВМС України

Безпілотники поставляються на різні континенти — Європа, Африка, Азія. Серед країн-операторів БПЛА знаходиться Україна, Азербайджан, Катар та низка інших.

Турецька компанія Baykar повідомила про ще одну країну, куди поставлятимуть ударні безпілотники Bayraktar TB2. Про це компанія повідомила у Twitter.

"Ми уклали експортний контракт на постачання Bayraktar TB2 SIHA ще з однією країною", — зазначається у публікації.

Також у ній зазначається, що кількість країн, куди експортуються Bayraktar TB2, збільшилася до 13. При цьому не вказується, з якою країною було підписано ще один контракт.

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Зазначимо, що в уряді Киргизії також озвучили плани придбати турецькі безпілотники. Заступник глави уряду Камчібек Ташієв заявив, що військовослужбовці країни вже проходять навчання в Туреччині для володіння Bayraktar TB2. При цьому в РФ Киргизія планує купити "Орлан 10Е", який має лише розвідувальні якості.

На даний момент Байрактари поставляються або поставлятимуться в:

  1. Азербайджан
  2. Україну
  3. Польщу
  4. Туркменію
  5. Катар
  6. Марокко
  7. Киргизстан
  8. Лівію
  9. Туніс
  10. Ірак
  11. Болгарію
  12. Албанію

Нагадаємо, 26 жовтня українські військові вперше застосували Bayraktar TB2 для знищення артилерії окупантів. У Кремлі на такі дії ЗСУ відреагували заявою, що це призведе до дестабілізації ситуації у зоні ООС.

При цьому, за словами Арестовича, застосування безпілотників не порушує Мінські угоди.