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Военный Фокус

Расширяют географию. Турция поставит ударные БПЛА Bаyraktar TB2 уже в 13 страну

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поставки байрактаров
Фото: АрміяInform | Bayraktar TB2 ВМС Украины

Беспилотники поставляются на разные континенты — Европа, Африка, Азия. Среди стран-операторов БПЛА находится Украина, Азербайджан, Катар и ряд других.

Турецкая компания Baykar сообщила о еще одной стране, куда будут поставлять ударные беспилотники Bayraktar TB2. Об этом компания сообщила в Twitter.

"Мы заключили экспортный контракт на поставки Bayraktar TB2 SIHA еще с одной страной", — указывается в публикации.

Также в ней указывается, что количество стран, куда экспортируются Bayraktar TB2, увеличилось до 13. При этом не указывается, с какой страной был подписан еще один контракт.

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Отметим, что в правительстве Киргизии также озвучили планы купить турецкие беспилотники. Замглавы правительства Камчыбек Ташиев заявил, что военнослужащие страны уже проходят обучение в Турции для владения Bayraktar TB2. При этом в РФ Киргизия планирует купить "Орлан 10Е", обладающий лишь разведывательными качествами.

На данный момент Байрактары поставляются или будут поставляться в:

  1. Азербайджан
  2. Украину
  3. Польшу
  4. Туркмению
  5. Катар
  6. Марокко
  7. Кыргызстан
  8. Ливию
  9. Тунис
  10. Ирак
  11. Болгарию
  12. Албанию

Напомним, 26 октября украинские военные впервые применили Bayraktar TB2 для уничтожения артиллерии оккупантов. В Кремле на такие действия ВСУ отреагировали заявлением, что это приведет к дестабилизации ситуации в зоне ООС.

При этом по словам Арестовича, применение беспилотников не нарушает Минские соглашения.