Расширяют географию. Турция поставит ударные БПЛА Bаyraktar TB2 уже в 13 страну

Беспилотники поставляются на разные континенты — Европа, Африка, Азия. Среди стран-операторов БПЛА находится Украина, Азербайджан, Катар и ряд других.

Турецкая компания Baykar сообщила о еще одной стране, куда будут поставлять ударные беспилотники Bayraktar TB2. Об этом компания сообщила в Twitter.

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"Мы заключили экспортный контракт на поставки Bayraktar TB2 SIHA еще с одной страной", — указывается в публикации.

Также в ней указывается, что количество стран, куда экспортируются Bayraktar TB2, увеличилось до 13. При этом не указывается, с какой страной был подписан еще один контракт.

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Bayraktar TB2: покоритель Карабаха

Отметим, что в правительстве Киргизии также озвучили планы купить турецкие беспилотники. Замглавы правительства Камчыбек Ташиев заявил, что военнослужащие страны уже проходят обучение в Турции для владения Bayraktar TB2. При этом в РФ Киргизия планирует купить "Орлан 10Е", обладающий лишь разведывательными качествами.

На данный момент Байрактары поставляются или будут поставляться в:

Азербайджан Украину Польшу Туркмению Катар Марокко Кыргызстан Ливию Тунис Ирак Болгарию Албанию

Напомним, 26 октября украинские военные впервые применили Bayraktar TB2 для уничтожения артиллерии оккупантов. В Кремле на такие действия ВСУ отреагировали заявлением, что это приведет к дестабилизации ситуации в зоне ООС.

При этом по словам Арестовича, применение беспилотников не нарушает Минские соглашения.