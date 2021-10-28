Расширяют географию. Турция поставит ударные БПЛА Bаyraktar TB2 уже в 13 страну
Беспилотники поставляются на разные континенты — Европа, Африка, Азия. Среди стран-операторов БПЛА находится Украина, Азербайджан, Катар и ряд других.
Турецкая компания Baykar сообщила о еще одной стране, куда будут поставлять ударные беспилотники Bayraktar TB2. Об этом компания сообщила в Twitter.
"Мы заключили экспортный контракт на поставки Bayraktar TB2 SIHA еще с одной страной", — указывается в публикации.
Также в ней указывается, что количество стран, куда экспортируются Bayraktar TB2, увеличилось до 13. При этом не указывается, с какой страной был подписан еще один контракт.Важно
Отметим, что в правительстве Киргизии также озвучили планы купить турецкие беспилотники. Замглавы правительства Камчыбек Ташиев заявил, что военнослужащие страны уже проходят обучение в Турции для владения Bayraktar TB2. При этом в РФ Киргизия планирует купить "Орлан 10Е", обладающий лишь разведывательными качествами.
На данный момент Байрактары поставляются или будут поставляться в:
- Азербайджан
- Украину
- Польшу
- Туркмению
- Катар
- Марокко
- Кыргызстан
- Ливию
- Тунис
- Ирак
- Болгарию
- Албанию
Напомним, 26 октября украинские военные впервые применили Bayraktar TB2 для уничтожения артиллерии оккупантов. В Кремле на такие действия ВСУ отреагировали заявлением, что это приведет к дестабилизации ситуации в зоне ООС.
При этом по словам Арестовича, применение беспилотников не нарушает Минские соглашения.