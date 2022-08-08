Земельный участок уже выкуплен. Baykar готовится запустить производство БПЛА в Украине

Как сообщил посол Украины в Турции Василий Бондар, владелец Baykar уже зарегестрировал компанию в Украине, а парламент получил документы на ратификацию соглашения.

Турецкая оборонная компания Baykar уже выкупила земельный участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар". Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Бондар в интервью "РБК-Украина".

Как отмечает Бондар, "Байрактары" стали легендой сопротивления Украины и беспилотники являются очень важными для ВСУ. Турецкая компания планирует построить завод по изготовлению БПЛА на украинской территории. Правительство Украины утвердило двухстороннее соглашение и отправил его в парламент для ратификации. Документ предусматривает строительство самого завода.

"Владелец компании "Байкар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине", — подчеркнул Бондар.

Он также добавил, что на значительной части моделей будут ставить украинские детали — двигатели, колеса или другие части, в том числе высокотехнологические. Несмотря на войну, сотрудничество с Турцией в оборонной сфере продолжается. Украина ответственный партнер, поэтому даже в таких условиях турецкая сторона не остается без поставок тех вещей, которые им необходимы.

Напомним, в ноябре 2021 года стало известно, что Турция построит завод Bayraktar за свои средства. А на предприятии планируют не только выпускать БПЛА, но и модернизировать их.

В декабре 2021 Зеленский заявил, что в Украине будут производить боевые беспилотники, при этом он не уточнял, кто именно будет заниматься этим.