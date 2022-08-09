РФ уничтожит завод по производству Bayraktar, если его запустят в Украине, — Песков (видео)

В случае запуска производства, турецкое предприятие Baykar подпадет под так называемую "демилитаризацию" и будет уничтожено российскими войсками, заявил пресс-секретарь Кремля.

В России пригрозили уничтожить завод по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar, если их начнут выпускать в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Заявление с угрозами прозвучало после новости о том, что компания Baykar готовится запустить производство БПЛА на территории Украины.

В Кремле считают, что в случае запуска производства турецкое предприятие в Украине подпадет под так называемую "демилитаризацию" и будет уничтожено российскими войсками.

Песков также заявил, что появление завода Baykar в Украине только увеличит страдания украинского народа и "не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции".

Напомним, 8 августа посол Украины в Турции Василий Бондар заявил, что Турецкая оборонная компания Baykar уже выкупила земельный участок для строительства завода по производству беспилотников Bayraktar. По его словам, Baykar уже зарегистрировала компанию в Украине, а парламент получил документы на ратификацию.

Отметим, что новость о том, что беспилотники Bayraktar будут производиться в Украине появилась еще в ноябре 2021 года. Тогда гендиректор Baykar Халук Байрактар заявил, что на предприятии будут не только строить беспилотники, но и проводить их модернизацию. Также готовится строительство сервисного центра к БПЛА.