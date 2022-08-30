Вбивці ППО. Українські ВПС уперше показали ракети HARM на винищувачі МіГ-29 (відео)

Льотчики ВПС України почали використовувати ракети без офіційного анонсу постачання із США. Їхню передачу підтвердили вже постфактум.

Український льотчик змонтував відео про свої бойові вильоти на честь загиблого побратима Євгена Лисенка. На кадрах видно американську антирадарну ракету AGM-88 HARM. Про це повідомляє Командування ВПС України у "Фейсбуці".

Льотчик Євген Лисенко загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня.

На кадрах, які змонтував льотчик Іван, видно бойову роботу винищувачів. Військовий завдав ударів по ворогові, працював у парі з іншим винищувачем, а також показав на борту ракету AGM-88 HARM. Варто зазначити, що військовий льотчик працював на вкрай низьких висотах, пролітаючи за кілька десятків метрів над землею.

[ + – ] Ракета ARM-88 HARM на борту МіГ-29 (ближче до корпусу)

HARM — це протирадіолокаційна ракета, призначена для знищення радарів зенітно-ракетних комплексів. Раніше не була призначена для встановлення на радянських винищувачах МіГ-29, проте українські військові змогли це зробити. Ракета здатна знайти й знищити радар на дистанції до 150 км.

Нагадаємо, у NYT написали, що українські інженери дивують винахідливістю в застосуванні зброї. ЗСУ буквально на ходу створюють ефективні імпровізовані рішення. Саме це допомогло армії затопити крейсер "Москва".

Раніше в Пентагоні заявили, що ЗСУ модернізували МіГ-29 для стрільби американськими ракетами HARM. Тому Штати постачатимуть їх у ще більшій кількості.