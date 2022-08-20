ЗСУ модернізували винищувачі МіГ для американських ракет AGM-88 HARM, – Пентагон

Під час анонсу нового пакету військової допомоги Україні представник Міноборони заявив, що Україна змогла модернізувати літаки, тому армія отримає ще більше антирадарних ракет.

Україна інтегрувала американські антирадарні ракети AGM-88 HARM у винищувачі МіГ. Про це заявив представник Пентагону на брифінгу для преси.

ЗСУ змогли модернізувати радянські МіГи HARM для встановлення ракет AGM-88. Їхні поставки передбачені в новому пакеті військової США на 775 млн доларів.

"Вони справді успішно інтегрували це таким чином, що ми визначили це, як технічно можливе, і, тому ми дали їм цю можливість", — заявив спікер.

Як пише Defense Express, на озброєнні ЗСУ є лише МіГ-29. Їх модифікації у ВПС представлені МіГ-29 та МіГ-29МУ1, але вони не є повноцінними багатофункціональними винищувачами. Вони не мають бортових комплексів для ударів по наземних цілях. Єдиний літак, який його отримав — це модифікація МіГ-29МУ2, яка у березні 2021 року завершувала випробування. Однак на той момент не було інформації про замовлення модифікації.

Тому один із варіантів, як це вдалося зробити, — це отримання запчастин із країн Заходу. У Пентагоні раніше повідомляли, що союзники. постачали "деталі та запасні частини" для МіГів. Досвід модернізації такої техніки є у Польщі, Словаччині та Румунії.

[ + – ] AGM-88 HARM

AGM-88 HARM — це високошвидкісна антирадарна ракета, яка призначена для знищення або виведення з ладу радіолокаційних станцій.

Нагадаємо, 7 серпня у ЗМІ заявили про перше застосування авіаракети AGM-88 HARM українськими військовими. Через два дні в Пентагоні підтвердили передачу Україні антирадарних ракет.