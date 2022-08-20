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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗСУ модернізували винищувачі МіГ для американських ракет AGM-88 HARM, – Пентагон

модернізація міг-29
МіГ-29 ВПС України

Під час анонсу нового пакету військової допомоги Україні представник Міноборони заявив, що Україна змогла модернізувати літаки, тому армія отримає ще більше антирадарних ракет.

Україна інтегрувала американські антирадарні ракети AGM-88 HARM у винищувачі МіГ. Про це заявив представник Пентагону на брифінгу для преси.

ЗСУ змогли модернізувати радянські МіГи HARM для встановлення ракет AGM-88. Їхні поставки передбачені в новому пакеті військової США на 775 млн доларів.

"Вони справді успішно інтегрували це таким чином, що ми визначили це, як технічно можливе, і, тому ми дали їм цю можливість", — заявив спікер.

Як пише Defense Express, на озброєнні ЗСУ є лише МіГ-29. Їх модифікації у ВПС представлені МіГ-29 та МіГ-29МУ1, але вони не є повноцінними багатофункціональними винищувачами. Вони не мають бортових комплексів для ударів по наземних цілях. Єдиний літак, який його отримав — це модифікація МіГ-29МУ2, яка у березні 2021 року завершувала випробування. Однак на той момент не було інформації про замовлення модифікації.

Тому один із варіантів, як це вдалося зробити, — це отримання запчастин із країн Заходу. У Пентагоні раніше повідомляли, що союзники. постачали "деталі та запасні частини" для МіГів. Досвід модернізації такої техніки є у Польщі, Словаччині та Румунії.

ракети в зсу
AGM-88 HARM

AGM-88 HARM — це високошвидкісна антирадарна ракета, яка призначена для знищення або виведення з ладу радіолокаційних станцій.

Нагадаємо, 7 серпня у ЗМІ заявили про перше застосування авіаракети AGM-88 HARM українськими військовими. Через два дні в Пентагоні підтвердили передачу Україні антирадарних ракет.