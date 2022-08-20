ВСУ модернизировали истребители МиГ для американских ракет AGM-88 HARM, – Пентагон

В ходе анонса нового пакета военной помощи Украине, представитель Минобороны заявил, что Украина смогла модернизировать самолеты, поэтому армия получит еще больше антирадарных ракет.

Украина интегрировала американские антирадарные ракеты AGM-88 HARM в истребители МиГ. Об этом заявил представитель Пентагона на брифинге для прессы.

ВСУ смогли модернизировать советские МиГи HARM для установки ракет AGM-88. Их поставки предусмотрены в новом пакете военной США на 775 млн долларов.

"Они действительно успешно интегрировали это таким образом, что мы определили это, как технически возможным, и, исходя из этого мы дали им эту возможность", — заявил спикер.

Как пишет Defense Express, на вооружении ВСУ есть только МиГ-29. Их модификации в ВВС представлены МиГ-29 и МиГ-29МУ1, но они не являются полноценными многофункциональными истребителями. У них нет бортовых комплексов для ударов по наземным целям. Единственный самолет, который его получил — это модификация МиГ29МУ2, которая в марте 2021 года завершала испытания. Однако на тот момент не было информации о заказе на модификацию.

Поэтому один из вариантов, как это удалось сделать — это получение запчастей из стран Запада. В Пентагоне ранее уже сообщали, что союзники. поставляли "детали и запасные части" для МиГов. Опыт модернизации такой техники есть в Польше, Словакии и Румынии.

[ + – ] AGM-88 HARM

AGM-88 HARM — это высокоскоростная антирадарная ракета, которая предназначена для уничтожения или выведения из строя радиолокационных станций.

Напомним, 7 августа в СМИ заявили о первом применении авиаракеты AGM-88 HARM украинскими военными. Через два дня в Пентагоне подтвердили передачу Украине антирадарных ракет.