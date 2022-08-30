Словаччина обговорить із ЄС питання передачі Україні винищувачів МіГ-29, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Словаччина готова передавати обладнання Україні зі своїх збройних сил, натомість країни ЄС мають бути готовими поповнити їх іншим озброєнням.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над хоче обговорити зі своїми колегами в Європейському Союзі питання передачі Україні обладнання, зокрема винищувачів МІГ-29. Про це пише українське видання "Європейська правда".

За інформацією журналістів, про це Над сказав перед неформальною зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Празі. За його словами, головним питанням зустрічі буде ситуація в Україні, зокрема контрнаступ української армії.

"Ми тут, щоб обговорити, як підтримати українців і прискорити процес повернення Україні територій, які їй належать. Я тут, щоб запропонувати колегам із ЄС різні варіанти, як поповнити словацькі збройні сили в обмін на обладнання, яке ми готові відправити Україні, у тому числі йдеться про літаки МіГ-29", — сказав він.

Що відомо про літаки МіГ-29?

МіГ-29 — радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках. Він призначений для знищення керованими ракетами та вогнем із бортової гармати всіх типів повітряних цілей. Крім того, його залучають також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

Винищувач можна застосовувати в простих і складних метеоумовах, у вільному просторі та на тлі землі, у тому числі в умовах перешкод.

Нагадаємо, 29 серпня в Словаччині провели церемонію прощання з МіГ-29, які тепер будуть продані Україні. ЗСУ отримають модифіковані винищувачі з натовським обладнанням, модернізованим двигуном і більшим бойовим навантаженням.

30 серпня Командування ВПС України показало ракети HARM на МіГ-29. Льотчики ВПС України почали використовувати ракети без офіційного анонсу постачання зі США. Їхню передачу підтвердили вже постфактум.