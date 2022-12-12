"Літаки будуть в Україні": Словаччина готова передати Повітряним силам винищувачі МіГ-29

У МЗС Словаччини заявили, що МіГи були однією з тем під час зустрічі із президентом Зеленським. Самі винищувачі вже виведені з експлуатації для передачі їх ЗСУ.

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Глава Міністерства закордонних справ Растислав Качен в інтерв'ю для "Інтерфакс.Україна" заявив про готовність передати Україні винищувачі МІГ-29.

За словами глави МЗС, вони обговорюють питання передачі МіГів із натовськими партнерами. Вирішується питання, як це краще зробити. Також ця тема порушувалася на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 8 грудня. Найближчими тижнями до Словаччини прибуде делегація з України, щоб разом з американцями працювати над передачею.

"Наш міністр оборони пояснив вашому президенту, як це можливо зробити. Я дуже оптимістично налаштований з цього приводу, гадаю, це скоро станеться і літаки будуть в Україні", — заявив Качер.

Якихось подробиць міністр озвучувати не став, щоб не нашкодити процесу. Перед цим Словаччина затвердила постачання Україні "пари тисяч ракет" для винищувачів. Усього на озброєнні Словаччини було 11 Міг-29: два в модифікації МіГ-29UBS та 9 МіГ-29AS.

Нагадаємо, 29 серпня у Словаччині провели церемонію прощання з МіГ-29. Патрулюватиме повітряний простір партнери по НАТО. Після чого заявили, що питання передачі винищувачів Україні обговорять із ЄС.