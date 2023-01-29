Польша использует гигантскую секретную мастерскую для ремонта украинской техники, — WSJ

Польские специалисты не только восстанавливают поврежденную в боях артиллерию и бронетехнику, но и обучают украинских коллег ремонту. Ожидается, что мастерская будет использоваться для ремонта "Абрамсов" и "Леопардов".

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В Польше массово ремонтируют технику, которая используется украинскими войсками в войне против РФ. В частности, речь идет об артиллерии и тяжелой бронетехнике — в большом заводском комплексе на территории соседней страны сотни техников круглосуточно работают над тем, чтобы вернуть вооружение на передовую. Об этом говорится в материале издания Wall Street Journal.

Так, журналисты увидели, как специалисты ремонтируют в мастерской размером с футбольное поле самоходные 155-мм гаубицы AHS Krab, у которых отсутствуют части гусениц.

"Два "Краба"… изрешечены пулевыми отверстиями и деформированным металлом. Еще один "Краб" сверкает чистотой, готовый к переправе обратно в Украину… На ремонт каждого оружия техническим специалистам может уйти до двух месяцев", — говорится в публикации.

По данным издания, техника должна пройти несколько уровней проверки безопасности, прежде чем ее допустят на завод в месте, которое журналисты не раскрывают. Помимо ремонтных работ в Польше, механики постоянно обучают украинских техников, многие из которых до полномасштабной войны были гражданскими. При помощи зашифрованного приложения специалисты рассказывают украинской стороне, как ремонтировать все, от танков до ракет.

На данный момент Польша готовится ремонтировать американские танки M1 Abrams — ожидается, что это будет происходить в городе Познань на западе страны. Польша также, вероятно, будет играть решающую роль в ремонте и обслуживании Leopard 2.

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Также издание сообщило, что за мастерской наблюдают вооруженные офицеры Агентства внутренней безопасности Польши, которые призваны выявлять потенциальные диверсии. При этом каждый из примерно 400 специалистов, а также любой посетитель помещений, должен быть гражданином Польши, а процесс отбора новых сотрудников, независимо от должности, может занимать несколько месяцев.

"В заводских цехах техники работают круглосуточно в три смены и находятся в постоянном контакте с украинцами на поле боя. Они делятся информацией о лучших методах восстановления (при помощи) зашифрованных сообщений… Польские механики рассказали, что однажды они использовали приложение, чтобы научить украинского почтальона, ставшего солдатом, ремонтировать ракету", — говорится в материале.

По словам польских властей, вскоре мастерская может быть расширена для ремонта и обслуживания другого оборудования, произведенного за рубежом, однако какого конкретно — не уточнили.

Напомним, ранее Испания заявила о намерении передать Украине 53 танка Leopard 2, которые находились на хранении и нуждаются в ремонте.

Также мы писали, что украинская армия получала из Польши истребители МиГ-29 в начале весны 2022 года.