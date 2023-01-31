Україна в першій "хвилі" постачання західних танків отримає 120-140 машин, – Кулеба

За словами глави МЗС, до "танкової коаліції" входить 12 держав, проте не всіх із них зараз можна називати. У деяких рішення про передавання танків проходять внутрішні процедури схвалення.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що коаліція з 12 країн передадуть Україні 120-140 танків. Про це він повідомив на брифінгу МЗС 31 січня.

Українська армія отримає німецькі Leopard 2, англійські Challenger 2, американські M1 Abrams. Також Кулеба заявив, що Україна розраховує на отримання французьких Leclerc. Усього 12 країн є частиною "танкової коаліції". Не всі з них можна називати, оскільки деяким країнам ще потрібно пройти внутрішні процедури для схвалення передавання машин.

"Можу лише зазначити, що в першій хвилі вкладів збройні сили України отримають від 120 до 140 сучасних танків західних моделей", — заявив Кулеба.

Також він додав, що Україна докладає зусиль, щоб розширити танкову коаліцію, і щоб уже заявлені учасники наростили постачання.

Нагадаємо, в МЗС РФ заявили, що після постачання Україні західних танків переговори безглузді. Дипломат Рябков заявив, що країни, які підтримують Київ, карикатурні "у своєму невігластві".

У CNN зазначали, що ЗСУ покладатимуться на радянські танки, поки не прибудуть західні танки. За словами бійця 28-ї бригади, основною проблемою з ними є не запчастини, а 125-мм боєприпаси. Вони закінчуються і не виробляються в Україні.