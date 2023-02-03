Польща розпочала навчання українських військових на танках Leopard 2, — міністр оборони Блащак

За словами голови польського оборонного відомства Маріуша Блащака, навчання триватиме кілька тижнів і закінчиться, коли командування України та країн-союзників вважатиме, що українські екіпажі готові.

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Польща вже розпочала підготовку українських солдатів, навчаючи їх управління танками Leopard 2. Про це в п'ятницю, 3 лютого, заявив у Києві віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час спільної пресконференції з міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомляє PolskieRadio24.

Блащак зазначив, що навчання буде ефективним і дозволить українським танкістам ознайомитися з технікою так, щоб "гарантувати можливість її використання".

Скільки триватиме навчання на танках Leopard

За словами віцепрем'єра Польщі, навчання закінчиться, коли українське командування, а також командування союзників вважатиме, що українські екіпажі вже мають необхідні навички для управління.

"Навчання українських солдат управління танками Leopard 2 займе кілька тижнів у Польщі. Це питання не днів і не місяців. Це питання кількох тижнів", — наголосив Блащак.

Нагадаємо, 31 січня агентство Reuters повідомляло про те, що польські військові прагнуть скоротити час навчання українських захисників на німецьких танках Leopard 2 удвічі з десяти до п'яти тижнів. Це можливо, якщо вдасться збільшити кількість інструкторів у навчальному центрі.

У той же день міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що коаліція з 12 країн передасть Україні 120-140 танків. Серед них — німецькі Leopard 2, британські Challenger 2, американські M1 Abrams. Також держава розраховує й на французькі Leclerc.