Україна отримає далекобійні ракети: США оголосили про пакет військової допомоги на суму $2,2 млрд

Список пакета військової допомоги включає також ракети для ПТРК Javelin, артилерійські боєприпаси, фінансування навчання українських військовослужбовців.

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Сполучені Штати виділяють Україні новий пакет військової допомоги на суму 2,2 млрд доларів. Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер під час брифінгу.

Так, у пакет увійдуть протитанкові ракети для ПТРК Javelin, артилерійські боєприпаси, а також ракети GLSDB, які можуть вражати цілі на відстані 150 км для РСЗВ HIMARS.

Як написав журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у себе у Twitter, фінансування пакет включає санкціонування президентської вибірки до 425 млн доларів, а також 1,75 млрд доларів з фонду Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Список пакета військової допомоги включає:

Додаткові 155-мм артилерійські снаряди

Додаткові 120-мм мінометні снаряди

190 важких кулеметів з тепловізійними прицілами та боєприпасами

181 MRAP

250 ПТРК Javelin

2000 протитанкових ракет

Протипіхотні міни "Клеймор"

Спорядження для холодної погоди, шоломи та інше польове спорядження

2 пускові установки ППО HAWK

Зенітні знаряддя та боєприпаси

Устаткування для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України

Устаткування для підтримки існуючих можливостей ППО України

Генератори ППО

Системи протидії БПЛА

4 радари

20 протимінометних радарів

Запасні частини для протиартилерійських радарів

БПЛА "Пума"

Устаткування для захищеного зв'язку

Керовані ракети GLSDB

Медичні засоби

Крім того, до пакета також входить фінансування навчання українських військовослужбовців, технічне обслуговування та підтримка.

[ + – ] США оголосили про надання Україні пакета військової допомоги

Раніше Фокус писав, що міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна розпочала навчання українських військових на танках Leopard 2. За його словами, навчання триватиме кілька тижнів і закінчиться, коли командування України та країн-союзників вважатиме, що українські екіпажі готові.

Ще нагадаємо, що ЗСУ прив'язують РПГ до перегонових дронів, щоб бомбити росіян, що вторглися. Комерційні безпілотники успішно застосовуються як боєприпаси на передовій.