В США считают, что ВСУ не вернут Крым в скором времени, власти Украины "в ярости", — Politico

По информации журналистов, украинские власти не согласны с утверждением Вашингтона. Потому что весной ВСУ готовят масштабное наступление. Кроме того, в Киеве отметили, что американская разведка на протяжении года ошибалась в способностях армии Украины.

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Вооруженные силы Украины вряд ли смогут вернуть оккупированный Крым в ближайшем будущем. Об этом заявили 4 высокопоставленных чиновника Министерства обороны США на секретном брифинге перед Палатой представителей по делам вооруженных сил, пишет американское издание Politico.

Журналисты отмечают, что неясно, что именно привело докладчиков к такой оценке. Однако источники говорят, что четким указанием остается то, что Пентагон не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь возможность освободить захваченный Россией полуостров.

Другой источник сообщил изданию, что брифинг был более двусмысленным, но суть остается в том, что победа Украины в наступлении с целью вернуть себе аннексированную территорию не гарантирована.

По информации журналистов, среди докладчиков были заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лаура Купер и генерал-лейтенант начальник оперативного отдела Объединенного штаба Дуглас Симс.

Что говорят в Пентагоне?

Тем временем в Пентагоне заявили, что не собираются комментировать закрытые брифинги и не будут говорить "о гипотезах или спекулировать на возможных будущих операциях".

"С точки зрения способности Украины воевать и возвращать суверенную территорию, их замечательные действия в отражении российской агрессии и постоянная способность к адаптации на поле боя говорят сами за себя", — сказала официальный представитель Минобороны США.

Оценка докладчиков перекликается с тем, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генарал Марк Милли упоминал в последние недели. 20 января он сказал, что Украине будет сложно выбить российские войска со всей территории в 2023 году.

"Это не значит, что этого не может быть. Это не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень сложно", — сказал он тогда.

Как отреагировали в Киеве?

По информации издания, администрация Зеленского была "в ярости" из-за слов Милли. Потому что весной Украина готовит масштабное наступление. Кроме того, в Киеве также отмечают, что разведданные США об военных способностях украинской армии постоянно ошибались на протяжении почти годичной войны.

Напомним, 31 января глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина намерена вернуть Крым к лету. По его словам, в этом году РФ сосредоточится на захвате Донбасса, однако оккупация украинской территории началась с полуострова и там все закончится.

30 января бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес сказал, что в ближайшие несколько месяцев Украина может создать условия для возможного освобождения Крыма.