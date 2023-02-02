У США вважають, що ЗСУ не повернуть Крим найближчим часом , влада України "розлютована", — Politico

За інформацією журналістів, українська влада не погоджується із затвердженням Вашингтона. Тому, що навесні ЗСУ готують масштабний наступ. Крім того, у Києві зазначили, що американська розвідка протягом року помилялася у здібностях армії України.

Related video

Збройні сили України навряд чи зможуть повернути окупований Крим у найближчому майбутньому. Про це заявили 4 високопосадовці Міністерства оборони США на секретному брифінгу перед Палатою представників у справах збройних сил, пише американське видання Politico.

Журналісти зазначають, що незрозуміло, що саме призвело доповідачів до такої оцінки. Проте джерела кажуть, що чіткою вказівкою залишається те, що Пентагон не вірить, що Україна має чи скоро матиме змогу звільнити захоплений Росією півострів.

Інше джерело повідомило, що брифінг був більш двозначним, але суть залишається в тому, що перемога України в наступі з метою повернути собі анексовану територію не гарантована.

За інформацією журналістів, серед доповідачів були заступник помічника міністра оборони з Росії, України та Євразії Лаура Купер та генерал-лейтенант начальник оперативного відділу Об'єднаного штабу Дуглас Сімс.

Що кажуть у Пентагоні?

Тим часом у Пентагоні заявили, що не збираються коментувати закриті брифінги і не говоритимуть "про гіпотези або спекулювати на можливих майбутніх операціях".

"З точки зору здатності України воювати та повертати суверенну територію, їх чудові дії у відбитті російської агресії та постійна здатність до адаптації на полі бою говорять самі за себе", — сказала офіційний представник Міноборони США.

Оцінка доповідачів перегукується з тим, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів генарал Марк Міллі згадував за останні тижні. 20 січня він сказав, що Україні буде складно вибити російські війська з усієї території у 2023 році.

"Це не означає, що цього не може бути. Це не означає, що цього не станеться, але це буде дуже, дуже складно", — сказав він.

Як відреагували у Києві?

За інформацією видання, адміністрація Зеленського була "розлючена" через слова Міллі. Бо навесні Україна готує масштабний наступ. Крім того, у Києві також зазначають, що розвіддані США про військові здібності української армії постійно помилялися протягом майже річної війни.

Нагадаємо, 31 січня глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна має намір повернути Крим до літа. За його словами, цього року РФ зосередиться на захопленні Донбасу, проте окупація української території розпочалася з півострова, і там усе закінчиться.

30 січня колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес сказав, що у найближчі кілька місяців Україна може створити умови для можливого звільнення Криму.