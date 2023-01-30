"Вирішальна територія": Крим готується стати наступним полем бою, – генерал США

За словами колишнього командувача армії США в Європі Бена Годжеса, Україна ніколи не буде у безпеці та не зможе відновити свою економіку, поки Крим перебуває під окупацією Росії.

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У найближчі кілька місяців Україна може створити умови для можливого визволення Кримського півострова. Про це заявив генерал-лейтенант у відставці та колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю виданню Business Insider.

"Вирішальною територією для цієї війни є Крим. Український уряд знає, що він не може погодитися з тим, щоб Росія зберегла контроль над Кримом", — сказав Годжес.

Американський генерал також вважає, що Україна не буде в безпеці доти, доки Російська Федерація контролює Кримський півострів. Крім того, без окупації Криму наша країна не зможе відновити свою економіку.

На думку Бена Годжеса, надані Україні танки є лише частиною тих засобів, які потрібні ЗСУ для повного звільнення своїх територій. Для виходу на свої кордони Україні також знадобляться високоточні ракети великої дальності типу ATACMS.

Годжес заявив, що небажання американського уряду постачати українській армії зброєю з великим радіусом дії робить з Криму "притулок" для ЗС РФ.

"Надання можливостей, які позбавлять Росію будь-якого притулку для її повітряних, безпілотних і ракетних ударів, дозволить Україні зробити Крим неприйнятним для росіян", — сказав генерал.

Чи є Крим "червоною лінією" для Путіна

Володимир Путін кілька разів вдавався до ядерних погроз, говорячи про "захист територіальної цілісності" РФ. При цьому багато аналітиків скептично налаштовані до подібних заяв.

"З'явилося більше ясності щодо їх терпимості до збитків та атак. Крим уже зазнавав ударів багато разів без масованої ескалації з боку Кремля", — сказала старша дослідниця політики RAND Corporation Дара Массікот в інтерв'ю New York Times.

Деякі високопосадовці у Європі також вважають, що західні країни зайшли настільки далеко в підтримці України, що досягли точки неповернення.

"Не кажучи про це, а можливо, і не знаючи про це, ми переступили поріг. Зараз для Заходу поразка України є неприйнятною", — цитує Business Insider колишнього постійного представника Франції при ООН Жерара Аро.

Раніше, 12 грудня, Бен Годжес повідомляв про те, що Збройні сили України зможуть звільнити Кримський півострів уже влітку 2023 року. Генерал вважає, що в серпні Крим буде під контролем України.

Фокус також писав про те, що на думку екскомандувача військ США в Європі, останній пакет військової допомоги Україні від США може суттєво ускладнити життя російським окупантам у Криму.

Ще ми писали про те, що згідно з даними Генерального штабу ЗСУ від 26 січня, у лютому на території окупованого Криму буде зупинено всі ремонтні роботи на бюджетних підприємствах, а всі кошти підуть на забезпечення військової агресії ЗС РФ проти України.