У Криму припинять усі ремонтні роботи, щоб спрямувати кошти на війну, — Генштаб ЗСУ

У командуванні розповідають, що окупанти планують провести в Криму масову мобілізацію на війну проти України, а також направити на бойові дії усі кошти, які раніше були заплановані на ремонт так званих "державних установ".

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В окупованому Криму в лютому зупинять всі ремонтні роботи на бюджетних підприємствах, а всі кошти пустять на забезпечення російської агресії проти України. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у ранковому зведенні 26 січня.

"З 1 лютого поточного року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах будуть припинені, а всі заплановані кошти — перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України", — повідомили у Генштабі.

Крім того, у Криму російські окупанти готують чергову масову хвилю мобілізації на війну. За інформацією Генштабу ЗСУ, вона має відбутися наприкінці лютого.

Повідомляється, що до 29 січня всі так звані державні та приватні установи мають подати списки осіб на броню у військові комісаріати.

Нагадаємо, 23 січня видання CNN повідомило, що за останні місяці Росія направила на фронт в Україну десятки тисяч нових військовослужбовців, яких Кремль вирішив мобілізувати, щоб змінити ситуацію на свою користь, проте це не допомогло.

Крім того, раніше Фокус інформував, що 18 січня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у РФ вводяться нові обмеження під час підготовки до нової хвилі мобілізації. Повідомляється, що нова хвиля мобілізація торкнеться центральних регіонів РФ, тому регіонам приділяють особливу увагу.