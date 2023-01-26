В Крыму прекратят все ремонтные работы, чтобы направить средства на войну, — Генштаб ВСУ

В командовании рассказывают, что оккупанты планируют провести в Крыму массовую мобилизацию на войну против Украины, а также направить на боевые действия все средства, которые ранее были запланированы на ремонт так называемых "государственных учреждений".

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В оккупированном Крыму в феврале будут остановлены все ремонтные работы на бюджетных предприятиях, а все средства будут пущены на обеспечение российской агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в утренней сводке 26 января.

"С 1 февраля текущего года все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и в учреждениях будут прекращены, а все запланированные средства — направлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины", — сообщили в Генштабе.

Кроме того, в Крыму российские оккупанты готовят очередную массовую волну мобилизации на войну. По информации Генштаба ВСУ, она должна состоятся в конце февраля.

Сообщается, что до 29 января все так называемые государственные, и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь в военные комиссариаты.

Напомним, 23 января издание CNN сообщило, что за последние месяцы Россия направила на фронт в Украину десятки тысяч новых военнослужащих, которых Кремль решил мобилизовать, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, однако это не помогло.

Кроме того, ранее Фокус информировал, что 18 января Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в РФ вводят новые ограничения в ходе подготовки к новой волне мобилизации. Сообщается, что новая волна мобилизация затронет центральные регионы РФ, поэтому регионам уделяют особое внимание.