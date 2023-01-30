"Решающая территория": Крым готовится стать следующим полем боя, – генерал США

По словам бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Крым находится под оккупацией России.

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В ближайшие несколько месяцев Украина может создать условия для возможного освобождения Крымского полуострова. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью изданию Business Insider.

"Решающей территорией для этой войны является Крым. Украинское правительство знает, что оно не может согласиться с тем, чтобы Россия сохранила контроль над Крымом", — сказал Ходжес.

Американский генерал также считает, что Украина не будет в безопасности до тех пор, пока Российская Федерация контролирует Крымский полуостров. Кроме того, без оккупации Крыма наша стана не сможет восстановить свою экономику.

По мнению Бена Ходжеса предоставленные Украине танки являются только частью тех средств, которые нужны ВСУ для полного освобождения своих территорий. Для выхода на свои границы Украине также понадобятся высокоточные ракеты большой дальности по типу ATACMS.

Ходжес заявил, что нежелание американского правительства снабжать украинскую армию оружием с большим радиусом действия делает из Крыма "убежище" для ВС РФ.

"Предоставление возможностей, которые лишат Россию любого убежища для ее воздушных, беспилотных и ракетных ударов, позволит Украине сделать Крым неприемлемым для русских", — заключил генерал.

Является ли Крым "красной линией" для Путина

Владимир Путин несколько раз прибегал к ядерным угрозам, говоря о "защите территориальной целостности" РФ. При этом многие аналитики скептически настроены к подобным заявлениям.

"Появилось больше ясности в отношении их терпимости к ущербу и атакам. Крым уже подвергался ударам много раз без массированной эскалации со стороны Кремля", — сказала старший исследователь политики RAND Corporation Дара Массикот в интервью New York Times.

Некоторые высокопоставленные лица в Европе также считают, что западные страны зашли настолько далеко в поддержке Украины, что достигли точки невозврата.

"Не говоря об этом, а может быть, и не зная об этом, мы переступили порог. Сейчас для Запада поражение Украины неприемлемо", — цитирует Business Insider бывшего постоянного представителя Франции при ООН Жерара Аро.

Ранее, 12 декабря Бен Ходжес сообщал о том, что Вооруженные силы Украины смогут освободить Крымский полуостров уже летом 2023 года. Генерал считает, что в августе Крым будет под контролем Украины.

Фокус также писал о том, что по мнению экс-командующего войсками США в Европе, последний пакет военной помощи Украине от США может существенно усложнить жизнь российским оккупантам в Крыму.

Еще мы писали о том, что согласно данным Генерального штаба ВСУ от 26 января, в феврале на территории оккупированного Крыма будут остановлены все ремонтные работы на бюджетных предприятиях, а все средства пойдут на обеспечение военной агрессии ВС РФ против Украины.