Чому Україні такі важливі танки Леопард-2, Абрамс і Челленджер-2 і що вони змінять?

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1. Наявність великого боєкомплекту до 120 мм гармат на складах країн НАТО. Танкова гармата калібру 120 мм широко поширена у світі, запасів багато, вистачить надовго навіть за інтенсивного застосування. Це ключове, чому нам потрібні ці танки.

2. Нам передають роту найсучасніших танків Леопард-2А6 із сучасною автоматизованою системою управління вогнем, охолоджувальними тепловізійними прицілами, захищеним від перешкод зв'язком та автоматизованою системою управління, що дозволяє отримувати максимальну інформацію про противника та наші підрозділи. Застосування сенсорів має надійну допоміжну силову установку. Такі танки — одні з найкращих у світі у своєму класі на даний момент. Танків такого класу в Росії немає, Леопард-2А6 має значні переваги над найкращим російським Т-90М. Прорив за всіма основними показниками. Інші леопарди не є такими сучасними машинами, але можуть бути модернізовані.

3. Зміна тактики застосування танків. Танки НАТО не призначені для швидкісних "вривів" у посадки, вони набагато важчі, від 60 до 70 тонн проти 45 тонн у танків радянських зразків Т-64, Т-72, Т-80, Т-90. Спроба використати їх у якомусь швидкому бліцкризі так само, як танки радянського зразка, тобто все вперед під супровід артилерії, на донбаському чорноземі буде приречена на поразку, бо без детальної розвідки місцевості та маршрутів руху танки просто застрягнуть. Танки НАТО оптимізовані під сучасну тактику пошуку та знищення противника, його екіпаж працює як "мисливець-вбивця". Тобто для виявлення та спостереження цілей та ураження високоточною гарматою. Танки оптимізовані для знищення противника на найнебезпечніших ділянках фронту. У танках НАТО екіпаж може воювати довго, там набагато комфортніші умови та максимально висока захищеність людей.

4. Зміна системи експлуатації та ремонту. Це слабке місце нашої армії. Танки НАТО вимогливі до професіоналів, їх не можна довіряти слабо підготовленим танкістам. Якщо порушувати умови експлуатації, не підготувати кваліфіковані екіпажі та ремонтні підрозділи, не мати запасних частин, поневірятися у пошуках пального та олії, танки швидко вийдуть з ладу та застрягнуть усіма своїми 70 тоннами. Евакуювати таку махину буде дуже важко, оскільки техніки, яка може витягнути такий танк, у нас небагато.

5. Танки НАТО краще оптимізовані для бою в умовах сучасної центрової війни, до якої не готова російська армія. Застосування в комплексі з ефективною тактичною розвідкою, дронами, якісне управління та взаємодія дозволять танкістам на Леопардах швидко знаходити та вражати будь-які цілі на полі бою на дальності прямого наведення. Ці танки можуть стати справжніми захищеними інформаційними хабами, для цього необхідно забезпечити екіпажам необхідний рівень ситуаційної обізнаності.

6. Абсолютної зброї немає. Якщо застосування танків НАТО не відповідатиме їхнім характеристикам, вони втрачаються так само, як і будь-які інші танки. Бойова ефективність та втрати танків НАТО залежать від якості управління на всіх рівнях. Це не радянська та російська зброя, яка проектувалась як масова. Танки НАТО — це зброя якісної переваги. З якісним управлінням та застосуванням якісні танки домінуватимуть на полі бою.

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