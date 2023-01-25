МіГ-31К у Білорусі. Чи буде удар ракетою "Кинжал" по Україні: два ключові фактори

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Сьогодні по всій Україні звучить уже друга повітряна тривога поспіль. Зрозуміло, це пов'язано з тим, що в Білорусі постійно піднімаються винищувачі МіГ-31К — носії ракет Х-47М2 "Кинжал", які не стільки готуються до пуску, скільки нервують.

Але це не означає, що варто ігнорувати повітряні тривоги. На це є мінімум дві вагомі причини.

Перша — від фази морально-психологічного тиску російські окупаційні війська можуть перейти до ударів із застосуванням Х-47М2 "Кинжал", достатньо лише наказу та натискання на кнопку пуск.

Друга — на сьогодні у Росії вже може бути накопичений боєкомплект для завдання чергового масованого ракетного удару. Питання лише в тому — який саме БК зараз у них є, адже останнім часом процес накопичення БК зіткнувся з проблемами.

Теоретично російські окупаційні війська станом на 25 січня можуть мати від 30 до 70 ракет для завдання удару. Цей розрив зумовлений зафіксованим розкидом накопичення боєкомплекту останніх тижнів, що говорить про проблеми, які виникають на одному з етапів накопичення: виробництво, зняття зі зберігання, логістика.

А тому не треба вдавати із себе розумників і, махнувши рукою, всім розповідати, що це в Білорусі злетів МіГ-31К, який ніколи не запустить Х-47М2 "Кинжал". Запустить. Із досить високою ймовірністю. А навіть якщо й ні, то цілком може прилетіти й інший тип ракет. Не ігноруйте повітряну тривогу. Особливо зараз.

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