МиГ-31К в Беларуси. Будет ли удар ракетой "Кинжал" по Украине: два ключевых фактора

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Сегодня по всей Украине звучит уже вторая воздушная тревога подряд. Разумеется, это связано с тем, что в Беларуси в воздух постоянно поднимаются истребители МиГ-31К — носители ракет Х-47М2 "Кинжал", которые не столько готовятся к пуску, сколько нервируют.

Но это не означает, что следует игнорировать воздушные тревоги. На то есть минимум две веские причины.

Первая — от фазы морально-психологического давления российские оккупационные войска могут перейти к ударам с применением Х-47М2 "Кинжал", достаточно лишь приказа и нажатия на кнопку пуск.

Вторая — на сегодняшний день у России уже может быть накопленный боекомплект для нанесения очередного массированного ракетного удара. Вопрос лишь в том — какой именно БК сейчас у них в наличии, ведь в последнее время процесс накопления БК столкнулся с проблемами.

В теории российские оккупационные войска по состоянию на 25 января могут иметь от 30 до 70 ракет для нанесения удара. Этот разрыв обусловлен зафиксированным разбросом накопления боекомплекта последних недель, что говорит о возникающих проблемах на одном из этапов накопления: производство, снятие с хранения, логистика.

А потому не нужно строить из себя умников и, махнув рукой, всем рассказывать, что это в Беларуси взлетел МиГ-31К, который никогда не запустит Х-47М2 "Кинжал". Запустит. С достаточно высокой вероятностью. А даже если и нет, то вполне может прилететь и другой тип ракет. Не игнорируйте воздушную тревогу. Особенно сейчас.

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