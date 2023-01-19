"Жити в Криму і флоту РФ стане некомфортно", — генерал США про передачу ЗСУ бомб GLSDB

Екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що за допомогою керованих снарядів GLSDB, які можуть увійти в новий пакет допомоги, ЗСУ завдаватиме ударів по російським кораблям, авіабазам та «ремонтним бригадам» біля Керченського мосту.

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Новий пакет військової допомоги, про який США мають оголосити 20 січня, може суттєво ускладнити життя окупантів у Криму. Про це у своєму мікроблозі в Twitter написав екскомандувач військ США в Європі Бен Ходжес.

Зокрема, американський генерал у відставці вирішив прокоментувати матеріал видання Politico, у якому стверджувалося, що Білий дім включить до нового пакету військової допомоги малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, дальність стрілянини яких становить до 150 кілометрів.

"У пакет, найімовірніше, увійдуть кілька восьмиколісних броньованих бойових машин Stryker, створених компанією General Dynamics Land Systems, а також наземні бомби малого діаметра, радіус дії яких становить близько 100 миль. За словами двох співрозмовників, до цього пакета не увійде армійська тактична ракетна система великої дальності, яка може вражати цілі глибоко за російськими лініями фронту в Криму чи Донбасі", — йшлося у матеріалі Politico.

Бен Ходжес, коментуючи публікацію видання, зазначив, що передача Україні керованих снарядів суттєво ускладнить життя окупантів у Криму.

"GLSDB (наземні бомби малого діаметра) скоротять притулок для росіян. Життя ось-ось стане дуже некомфортним для російського флоту, авіації та постачальників боєприпасів у Криму, вздовж сухопутного коридору, і, сподіваюся, незабаром для ремонтних бригад на Керченському мосту", — написав генерал США у відставці в своєму мікроблозі.

Зазначимо, що 18 січня видання The New York Times повідомило про готовність Білого дому передати Україні озброєння, за допомогою якого ЗСУ зможуть вражати військові об'єкти ЗС РФ в окупованому Криму. За даними журналістів, подібна допомога може зміцнити позиції Києва у переговорах із Росією.

Напередодні, 18 січня, військовий аналітик Def Mon, коментуючи можливу передачу Україні бомб GLSDB, зазначив, що ЗСУ зможуть вражати цілі на території всієї материкової України, включаючи тимчасово окуповані території, північ Криму та прикордонну територію Росії.