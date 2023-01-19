Луганськ, Маріуполь, Джанкой: до яких міст України зможуть дістати ЗСУ бомбами GLSDB (карта)

Військова ситуація може змінитися завдяки постачанню нових боєприпасів від США. Під загрозою обстрілів опиняться тимчасово окуповані території України, північ Криму та прикордонна територія Росії.

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Збройні сили України отримають від США плануючі бомби GLSDB у новому пакеті військової допомоги, завдяки цьому ситуація на фронті може змінитись. OSINT-аналітик під ніком Def Mon показав у Twitter карту, куди можуть долетіти снаряди.

Вищезгадані ракети українські військові зможуть запускати з MLRS M270 або HIMARS.

[ + – ] Бомби GLSDB можуть вражати цілі на відстані до 160 км

Червоним кольором позначено межу лінії фронту та тимчасово окуповані Росією території. Фіолетова пунктирна лінія – 125 кілометрів від фронту, а синій пунктир – 140 кілометрів.

Завдяки американській допомозі ЗСУ зможуть вражати цілі на території всієї материкової України, включаючи тимчасово окуповані території, північ Криму та прикордонну територію Росії.

[ + – ] Бомба GLSDB — гібрид некерованої ракети M26 та авіабомби GBU-38 SDB-I

Ракети GLSDB – характеристика снаряда

Малогабаритні високоточні бомби GLSDB, що планують, можуть вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Боєприпас створила американська компанія Boeing та шведська SAAB.

Боєприпас наводиться на мету за допомогою інерційної навігаційної системи та GPS.

Бомба GLSDB – фактично гібрид некерованої ракети M26 та керованої авіабомби GBU-38 SDB-I, пише видання Defence Express.

[ + – ] Плануючі бомби GLSDB можуть вражати цілі на відстані до 160 км

Вартість однієї ракети GLSDB може сягати 100 тисяч доларів.

ЗМІ 18 січня писали про можливу передачу Україні високоточних плануючих бомб GLSDB. Пакет допомоги США наразі доопрацьовується.

Нагадаємо, що 18 січня газета The New York Times писала про згоду США передати Україні озброєння для поразки ворожих цілей в окупованому Криму. Такий крок зміцнить позицію Києва на будь-яких переговорах із агресором, упевнені в адміністрації президента Джо Байдена.

За даними ЗМІ, Штати завершують підготовку великого пакету військової допомоги для України на суму близько 2,5 мільярда доларів. До нього увійдуть бронетранспортери Stryker та БМП Bradley. Адміністрація Байдена поки не ризикує відправляти танки та ракети дальньої дії ATACMS.