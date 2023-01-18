США готові допомогти Україні завдавати ударів по окупованому Криму, — ЗМІ

За словами журналістів, у США вже не вірять у те, що Москва вирішить застосувати тактичну ядерну зброю, якщо ЗСУ завдадуть удару по півострову.

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Сполучені Штати можуть визнати, що Україні потрібне озброєння, яке може завдавати ударів по цілях в окупованому Криму. Про це пише The New York Times.

Повідомляється, що адміністрація президента Джо Байдена готова на такий крок, навіть якщо це збільшить ризик ескалації. Білий дім дійшов висновку, що якщо українські військові зможуть показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це зміцнить позицію Києва на будь-яких майбутніх переговорах. Щобільше, у США вже не впевнені, що Москва вирішить застосувати тактичну ядерну зброю.

Як розповіла Дара Массікот, старший дослідник політики в RAND Corporation, Крим вже зазнавав ударів багато разів без масованої ескалації з боку Кремля.

"З'явилося більше ясності щодо їхньої терпимості до збитків та атак", — сказала вона.

Зазначається, що президент РФ Володимир Путін та російська громадськість вважають Крим частиною Росії. Удари на півострові можуть зміцнити впевненість росіян у тому, що війну потрібно закінчити перемогою. На додаток, офіційні особи США не знають, як відреагує Путін, якщо Україна атакує Крим з використанням поставленої американцями зброї.

Видання пише, що попри це адміністрація Байдена обмірковує один зі своїх найсміливіших кроків — допомога Україні в атаці на окупований у 2014 році півострів. Вже йде обговорення використання зброї, що поставляється американцями, включаючи системи HIMARS і ББМ Bradley.

Однак, як сказано в матеріалі, президент Байден поки не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності, які будуть потрібні Києву для ударів по російських об'єктах на півострові.

За словами журналістів, українські офіційні особи давно наполягають на тому, що Крим є важливою метою атак ЗСУ. Так, йдеться про військові бази та тиловий військовий ешелон, які вразити.

Як розповів генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес, найближчими місяцями українські війська можуть використовувати Bradley, щоб перерізати сухопутний коридор Росії до Криму. За його словами, саме військові бази у Криму допомогли РФ так швидко захопити південні області України на початку війни.

Також видання пише, що якщо Україна зосередиться на деокупації Запорізької області, то попередні удари можуть включати поразку цілей і в Криму.

Раніше Фокус писав, що за заявою Politico США готуються передати Україні далекобійні ракети. Журналісти пишуть, що може йтися про "бомби малого діаметра наземного базування". Передбачається, що це можуть бути ракети виробництва Boeing.

Ще нагадаємо, що журналісти назвали умови, за яких Шольц погодиться надати Україні танки Leopard 2. Так Німеччина поставить Україні основні бойові танки, якщо США передасть Києву свої.

Також повідомлялося, що стало відомо, що Путін готує 700 000 солдатів для нового наступу. За даними журналістів, новий наступ може розпочатися найближчими тижнями. Наступ на Луцьк та Львів готують із боку Білорусі. А підрозділи, дислоковані у Білгородській області Росії, мають атакувати Харків.