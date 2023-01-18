США готовы помочь Украине наносить удары по оккупированному Крыму, — СМИ

По словам журналистов, в США уже не верят в то, что Москва решит применить тактическое ядерное оружие, если ВСУ нанесут удар по полуострову.

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Соединенные Штаты могут признать, что Украине нужно вооружение, которое может наносить удары по целям в оккупированном Крыму. Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что администрация президента Джо Байдена готова на такой шаг даже в том случае, если это увеличит риск эскалации. Белый дом пришел к выводу что, если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Киева на любых будущих переговорах. Более того, в США уже не уверены в том, что Москва решит применить тактическое ядерное оружие.

Как рассказала Дара Массикот, старший исследователь политики в RAND Corporation, Крым уже подвергался ударам много раз без массированной эскалации со стороны Кремля.

"Появилось больше ясности в отношении их терпимости к ущербу и атакам", — сказала она.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин и российская общественность считают Крым частью России. Удары по полуострову могут укрепить уверенность россиян в том, что войну нужно закончить победой. Более того официальные лица США не знают, как отреагирует Путин, если Украина атакует Крым с использованием поставленного американцами оружия.

Издание пишет, что несмотря на это администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов — помощь Украине в атаке на оккупированный в 2014 году полуостров. Уже идет обсуждение использования поставляемого американцами оружия, включая системы HIMARS и ББМ Bradley.

Однако, как сказано в материале, президент Байден пока не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые потребуются Киеву для ударов по российским объектам на полуострове.

По словам журналистов, украинские официальные лица давно настаивают на том, что Крым является важной целью для атак ВСУ. Так, речь идет о военных базах и тыловом военном эшелоне, которые поразить.

Как рассказал генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес, ближайшие месяцы украинские войска могут использовать Bradley, чтобы перерезать сухопутный коридор России в Крым. По его словам, именно военные базы в Крыму помогли РФ так быстро захватить южные области Украины в начале войны.

Также издание пишет, что если Украина сосредоточится на деоккупации Запорожской области, то предварительные удары могут включать в себя поражение целей и в Крыму.

Ранее Фокус писал, что по заявлению Politico, США готовятся передать Украине дальнобойные ракеты. Журналисты пишут, что речь может идти о "бомбах малого диаметра наземного базирования". Предполагается, что это могут быть ракеты производства компании Boeing.

Еще напомним, что журналисты назвали условия, при которых Шольц согласится предоставить Украине танки Leopard 2. Так, Германия поставит Украине основные боевые танки, если США передаст Киеву свои.

Также сообщалось, что стало известно, что Путин готовит 700 000 солдат для нового наступления. По данным журналистов, новое наступление может начаться в ближайшие недели. Наступление на Луцк и Львов готовят со стороны Беларуси. А подразделения, дислоцированные в Белгородской области России, должны атаковать Харьков.