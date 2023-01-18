Отрезать Украину от Европы: Путин готовит 700 000 солдат для нового наступления, — СМИ

По данным журналистов, новое наступление может начаться в ближайшие недели. Наступление на Луцк и Львов готовят со стороны Беларуси. А подразделения, дислоцированные в Белгородской области России, должны атаковать Харьков.

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РФ может задействовать во время нового наступления до 700 000 военнослужащих, и наступление может начаться уже в ближайшие недели. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Журналисты ссылаются на Telegram-канал "Воля Медиа", однако эти данные не подтверждаются ни украинской, ни западной разведкой.

Источники журналистов в российских вооруженных силах утверждают, что целью нового нападения российских войск станет Луцк и Львов.

Российское военное командование может попытаться перерезать коридор в западной части Украины, через который Киеву поставляются вооружения. Таким образом, РФ может попытаться захватить территорию у границы с Польшей.

Сообщается, что новый план разрабатывал генерал Валерий Герасимов, которого назначили командующим российской группировкой в Украине, как считается, перед началом нового наступления.

Сообщается, что, по замыслу Герасимова, наступление на западные регионы Украины должно заставить Киев капитулировать.

[ + – ] Карта возможного нового наступления российских войск, по версии СМИ

Однако, последние 11 месяцев показали, что россияне недооценивали Киев и вместе с тем переоценивали свои собственные возможности.

Сообщается, что Путин подписал план Герасимова, который требовал взять на себя командование оккупационной группировкой в Украине, чтобы не повторять прошлогодних ошибок.

В целом план Герасимова практически то же, который был у командования ВС РФ в феврале прошлого года: захватить Украину решительным наскоком.

По данным СМИ, Герасимов готовил группировку российских войск к наступлению на Луцк и Львов со стороны Беларуси, а подразделения, дислоцированные в Белгородской области России, должны атаковать Харьков. А само новое наступление может начаться в течение нескольких недель.

Журналисты приводят слова источника, лично знакомого с Герасимовым. По его словам, военачальник всегда хотел сражаться, как во Второй мировой: "Чтобы дивизии шли по полям, а артиллерия ровняла города с землей".

Масштаб новых боестолкновений, по мнению журналистов, может превзойти, все, что было прежде, начиная с 24 февраля.

По некоторым данным, Путин поставил перед Герасимовым задачу захватить Донбасс до марта, для чего планируется провести дополнительную мобилизацию и призвать в армию полмиллиона человек в довесок к 300 тысячам мобилизованным в октябре, согласно информации украинского руководства.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ Азарову, Медведчуку и Януковичу предложили создать "правительство Украины в изгнании". Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин призвал поделиться соображениями "на страницах печати и электронных СМИ" экс-премьера Украины Николая Азарова и президента Виктора Януковича.