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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Відрізати Україну від Європи: Путін готує 700 000 солдат для нового наступу, — ЗМІ

Російські війська
Фото: РИА | Російські війська

За даними журналістів, новий наступ може розпочатися найближчими тижнями. Наступ на Луцьк і Львів готують із боку Білорусі. А підрозділи, дислоковані у Бєлгородській області Росії, мають атакувати Харків.

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РФ може задіяти під час нового наступу до 700 000 військовослужбовців, і наступ може розпочатися вже найближчими тижнями. Про це повідомляє The Sun із посиланням на джерела.

Журналісти посилаються на Telegram-канал "Воля Медиа", проте ці дані не підтверджуються ані українською, ані західною розвідкою.

Джерела журналістів у російських збройних силах стверджують, що ціллю нового нападу російських військ стане Луцьк і Львів.

Російське військове командування може спробувати перерізати коридор у західній частині України, через який до Києва поставляються озброєння. Так РФ може спробувати захопити територію біля кордону з Польщею.

Повідомляється, що новий план розробляв генерал Валерій Герасимов, якого призначили командувачем російського угрупування в Україні, як вважається, перед початком нового наступу.

Повідомляється, що за задумом Герасимова наступ на західні регіони України має змусити Київ капітулювати.

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Карта можливого нового наступу російських військ, за версією ЗМІ

Проте останні 11 місяців показали, що росіяни недооцінювали Київ і водночас переоцінювали свої власні можливості.

Повідомляється, що Путін підписав план Герасимова, який вимагав взяти на себе командування окупаційним угрупуванням в Україні, щоб не повторювати помилок минулого року.

Загалом план Герасимова практично той самий, який був у командування ЗС РФ у лютому минулого року: захопити Україну рішучим наскоком.

За даними ЗМІ, Герасимов готував угруповання російських військ до наступу на Луцьк і Львів із боку Білорусі, а підрозділи, дислоковані у Бєлгородській області Росії, мають атакувати Харків. А сам новий наступ може розпочатися протягом кількох тижнів.

Журналісти наводять слова джерела, особисто знайомого з Герасимовим. За його словами, воєначальник завжди хотів боротися, як у Другій світовій: "Щоб дивізії йшли полями, а артилерія рівняла міста із землею".

Масштаб нових боєзіткнень, на думку журналістів, може перевершити все, що було раніше, починаючи з 24 лютого.

За деякими даними, Путін поставив перед Герасимовим завдання захопити Донбас до березня, для чого планується провести додаткову мобілізацію і призвати в армію пів мільйона людей на додачу до 300 тисяч мобілізованих у жовтні, за інформацією українського керівництва.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ Азарову, Медведчуку та Януковичу запропонували створити "уряд України у вигнанні". Член-кореспондент Академії військових наук РФ Володимир Козін закликав поділитися міркуваннями "на сторінках друку й електронних ЗМІ" експрем'єра України Миколи Азарова та президента Віктора Януковича.