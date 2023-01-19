Луганск, Мариуполь, Джанкой: в какие города Украины смогут достать ВСУ бомбами GLSDB (карта)
Военная ситуация может измениться благодаря поставкам новых боеприпасов от США. Под угрозой обстрелов окажутся военные объекты ВС РФ на временно оккупированных территориях, включая север Крыма, и приграничной территории России.
Вооруженные силы Украины получат от США планирующие бомбы GLSDB в новом пакете военной помощи, ситуация на фронте благодаря этому может измениться. OSINT-аналитик под ником Def Mon показал в Twitter карту, куда могут долететь снаряды.
Вышеуказанные ракеты украинские военные смогут запускать из MLRS M270 или HIMARS.
Красным цветом обозначена граница линии фронта и временно оккупированные Россией территории. Фиолетовая пунктирная линия — 125 километров от фронта, а синий пунктир – 140 километров.
Благодаря американской помощи, ВСУ смогут поражать цели на территории всей материковой Украины, включая временно оккупированные территории, север Крыма и приграничную территорию России.
Ракеты GLSDB — характеристика снаряда
Малогабаритные высокоточные планирующие бомбы GLSDB могут поражать цели на расстоянии до 160 километров. Боеприпас создала американская компания Boeing и шведская SAAB.
Боеприпас наводится на цель с помощью инерциальной навигационной системы и GPS.
Бомба GLSDB — фактически гибрид неуправляемой ракеты M26 и управляемой авиабомбы GBU-38 SDB-I, пишет издание Defence Express.
Стоимость одной ракеты GLSDB может достигать 100 тысяч долларов.
СМИ 18 января писали о возможной передаче Украине высокоточных планирующих бомб GLSDB. Пакет помощи США в настоящее время дорабатывается.
Напомним, что 18 января газета The New York Times писало о согласии США передать Украине вооружение для поражения вражеских целей в оккупированном Крыму. Такой шаг укрепит позицию Киева на любых переговорах с агрессором, уверены в администрации президента Джо Байдена.
По данным СМИ, Штаты завершают подготовку крупного пакета военной помощи для Украины на сумму около 2,5 миллиарда долларов. В него войдут бронетранспортеры Stryker и БМП Bradley. Администрация Байдена пока не рискует отправлять танки и ракеты дальнего действия ATACMS.