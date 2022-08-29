Путин пытался отговорить Эрдогана от учаcтия в саммите Крымской платформы, — Джемилев

В обмен на отказ президент России предлагал расширить поток туристов и торговли между странами, однако лидер Турции отказал ему.

Президент России Владимир Путин пытался отговорить мировых лидеров от участия в саммите Крымской платформы, которая прошла 23 августа в Киеве. В частности, глава Кремля просил об этом президента Турции Реджепа Эрдогана в обмен на расширение экономических отношений между странами. Об этом рассказал народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" и экс-глава Меджлиса Мустафа Джемилев в интервью изданию "Крым. Реалии".

По его словам, Путин предложил Эрдогану отказаться от участия в платформе в обмен на расширение потока туристов и торговли. Однако лидер Турции отказал ему.

"А Эрдоган говорит: там же (в Крыму — ред) мои родственники живут, я потом скажу им, что обменял их на туристов? И потом, Украина — наш сосед, а по Корану соседи должны друг другу помогать, сказал он", — цитирует слова Эрдогана Мустафа Джемилев.

Он также рассказал, что в саммите Крымской платформы должны были участвовать такие страны, как Нигер и Республика Конго, но в последний момент отказались. Также собиралась участвовать Гана, затем в стране заявили, что по техническим причинам не смогут присутствовать, но присоединяются к итоговому документу, который будет принят.

Джемилев отметил, что участие этих стран также важно, потому что Россия пыталась отговорить всех, "вплоть до шантажа и угроз".

Напомним, 23 августа Реджеп Эрдоган во время выступления на саммите Крымской платформы заявил, что международное право требует, чтобы Крым вернули Украине. Президент Турции отметил, что российско-украинская война должна закончиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее, 18 августа во время встречи с Зеленским во Львове Эрдоган предложил президенту Украины встретится с лидером РФ. Однако Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой возможны лишь после деоккупации украинских территорий.