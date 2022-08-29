Путін намагався відмовити Ердогана від участі в саміті Кримської платформи, — Джемілєв

В обмін на відмову президент Росії пропонував розширити потік туристів і торгівлі між країнами, проте лідер Туреччини відмовив йому.

Президент Росії Володимир Путін намагався відмовити світових лідерів від участі в саміті Кримської платформи, що відбулася 23 серпня в Києві. Зокрема глава Кремля просив про це президента Туреччини Реджепа Ердогана в обмін на розширення економічних відносин між країнами. Про це розповів народний депутат України від партії "Європейська солідарність" і ексглава Меджлісу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю виданню "Крим. Реалії".

За його словами, Путін запропонував Ердогану відмовитися від участі в платформі в обмін на розширення потоку туристів і торгівлі. Проте лідер Туреччини відмовив йому.

"А Ердоган каже: там же (у Криму — ред) мої родичі живуть, я потім скажу їм, що обміняв їх на туристів? І потім, Україна — наш сусід, а за Кораном сусіди повинні одне одному допомагати, сказав він", — цитує слова Ердогана Мустафа Джемілєв.

Він також розповів, що в саміті Кримської платформи мали брати участь такі країни як Нігерія та Республіка Конго, але в останній момент відмовилися. Також збиралася брати участь Гана, потім у країні заявили, що з технічних причин не зможуть бути присутніми, але приєднуються до підсумкового документа, який буде ухвалено.

Джемілєв зазначив, що участь цих країн також важлива, тому що Росія намагалася відмовити всіх, "аж до шантажу та погроз".

Нагадаємо, 23 серпня Реджеп Ердоган під час виступу на саміті Кримської платформи заявив, що міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні. Президент Туреччини зазначив, що російсько-українська війна має закінчитись справедливим миром на основі територіальної цілісності й суверенітету України.

Раніше, 18 серпня під час зустрічі із Зеленським у Львові Ердоган запропонував президентові України зустрітися з лідером РФ. Однак Володимир Зеленський заявив, що переговори з Москвою можливі лише після деокупації українських територій.