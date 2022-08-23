"Крымская платформа", громкое заявление Эрдогана и санкции против РФ: главные новости за 23 августа

Фокус в одном материале собрал все главные новости за уходящий день и рассказал, что произошло нового в Украине и мире

Во вторник, 23 августа, состоялся второй саммит "Крымская платформа", а министр обороны Словакии анонсировал передачу Украине 30 боевых машин пехоты. Фокус в одном материале собрал все главные новости за 23 августа.

Саммит "Крымская платформа"

В Украине начался второй саммит "Крымской платформы".

Из-за полномасштабной войны в этом году он проходит онлайн. Участие в нем примут представители около 60 стран и международных организаций: в частности генсек НАТО Столтенберг и президент Польши Дуда, который утром лично приехал в Киев. По соображениям безопасности, украинские власти накануне не обнародовали ни время начала мероприятия, ни точный список его участников.

Словакия передаст Украине машины пехоты

Словакия отправит Украине 30 боевых машин пехоты, сообщил министр обороны страны Ярослав Над. По словам чиновника, передача может состояться уже в ближайшие несколько недель. Вместо отправленных в Украину БМП Словакия получит 15 танков Leopard 2A4 с боеприпасами и запчастями к ним.

ФРГ передадут Украине ПВО Iris-T

В ближайшие недели власти Германии поставят Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом во время пресс-конференции заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок. IRIS-T есть на вооружении 10 стран.

Швеция готовит пакет помощи для Украины

Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон анонсировала подготовку "дополнительного комплексного пакета" помощи Украине.

"Мы должны гарантировать продолжение скоординированной реакции международного сообщества, чтобы остановить российскую агрессию и обеспечить ответственность всех ответственных за российскую агрессию… Мое правительство скоро объявит о дополнительном комплексном пакете помощи устойчивости Украины. Чем мощнее Украина, тем безопаснее всем нам", – заявила Андерссон во время второго саммита Крымской платформы.

Эрдоган сделал заявление по Крыму

Президент Турции Эрдоган заявил, что по международному праву Крым должен быть возвращен Украине. Глава государства заявил, что Анкара не признает аннексию Крыма и считает этот шаг незаконным.

США готовятся выделить Украине очередную помощь

Как знак поддержки и в честь Дня независимости Украины США направят нашей стране внеплановый пакет военной помощи, размеров в $3 млрд. Ожидается, что о пакете объявят в среду, в день, когда война достигнет шестимесячной отметки, а Украина будет праздновать день своей независимости.

Канада ввела новые санкции против России

Канада продолжает поддерживать Украину. Страна вводит санкции против 62 российских физических лиц. Также ограничения наложат на одну организацию оборонного сектора.

В Донецке нанесли удар по "администрации" Пушилина

Днем во вторник, 23 августа, по центру временно оккупированного Донецка был нанесен удар, зафиксировано прямое попадание в "администрацию" главаря пророссийских боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.

Массовые обстрелы Донецка

Так называемый "мэр" Донецка заявил кремлевским СМИ, что город в последние месяцы подвергается таким обстрелам, каких не было в последние 8 лет.

В РФ отреагировали на снос в столице Латвии памятника "воинам–освободителям"

В Риге начался демонтаж памятника советским воинам-освободителям Риги в соответствии с решением властей. Против сноса объекта выступили 50 демонстрантов, часть из них задержала полиция.

Под Москвой похоронили Дугину

Кремль превратил церемонию прощания с погибшей Дарьей Дугиной в пропагандистское шоу, в ходе которого гости демонстрировали свою верность президенту РФ Владимиру Путину и угрожали уничтожить Украину.

Главный идеолог "русского мира" Александр Дугин сообщил, что его дочь "погибла на фронте", защищая якобы простых россиян.