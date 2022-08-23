"Погибла на фронте": Кремль превратил похороны Дугиной в пропагандистское шоу (видео)

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, присутствовавший на похоронах, повторил на камеру нацистский лозунг.

Кремль превратил церемонию прощания с погибшей Дарьей Дугиной в пропагандистское шоу, в ходе которого гости демонстрировали свою верность президенту РФ Владимиру Путину и угрожали уничтожить Украину. Об этом пишет издание "Медуза".

Главный идеолог "русского мира" Александр Дугин сообщил, что его дочь "погибла на фронте", защищая якобы простых россиян. По его словам, они с матерью старались, чтобы Дарья стала "умным православным человеком" и развивалась в сфере философии.

"Она стала такой вот идеальной, проходя через испытания, она стала гораздо лучше, чем мы сами. Она погибла за народ, она погибла за Россию на фронте. Она жила во имя победы, она погибла во имя нашей русской победы", — заявил Дугин во время церемонии прощания.

Депутат Государственной думы и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий утверждал, что Дарья Дугина была убита в Подмосковье за "освещение военных преступлений Киева". Парламентарий на церемонии повторил пропагандистский лозунг "Одна страна, один президент, одна победа", который имеет сходство с девизом Третьего Рейха "Один народ, один рейх, один фюрер".

Слуцкий также заявил, что именем убитой Дарьи Дугиной назовут площади и улицы не только в России, но и в Киеве, который Кремль планирует "освободить от нацизма".

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал погибшую дочь идеолога "русского мира" настоящей патриоткой, которая "сражалась против фашизма и за независимость своей страны".

"И те, кто исполнил и заказал это дерзкое преступление, должны предстать перед международным трибуналом. И будет суд юридический, а суд истории уже вершится. Потому что фашизм должен быть уничтожен в своем логове — в Киеве", — подчеркнул Миронов на церемонии прощания.

На мероприятии также присутствовал пропагандист Дмитрий Киселев, который заявил, что Россия, в ответ на гибель Дарьи Дугиной, должна "бескомпромиссно денацифицировать и демилитаризировать Украину".

[ + – ] Кремль превратил церемонию прощания с погибшей Дарьей Дугиной в пропагандистское шоу

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал ликвидацию Дарьи Дугиной первой частью спецоперации Кремля, в ходе которой сотрудники ФСБ будут осуществлять масштабные теракты в российских городах.

Также сообщалось, что идеолог "русского мира" Александр Дугин первым выступил на похоронах своей дочери Дарьи, которая была убита в результате подрыва автомобиля в Подмосковье.