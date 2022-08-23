"Загинула на фронті": Кремль перетворив похорон Дугіної на пропагандистське шоу (відео)

Депутат Держдуми Леонід Слуцький, який був присутнім на похороні, повторив на камеру нацистське гасло.

Кремль перетворив церемонію прощання з Дар'єю Дугіною на пропагандистське шоу, в ході якого гості демонстрували свою вірність президенту РФ Володимиру Путіну та погрожували знищити Україну. Про це пише видання "Медуза".

Головний ідеолог "російського світу" Олександр Дугін повідомив, що його дочка "загинула на фронті", захищаючи нібито простих росіян. За його словами, вони з матір'ю намагалися, щоб Дар'я стала "розумною православною людиною" та розвивалася у сфері філософії.

"Вона стала такою ось ідеальною, проходячи через випробування, вона стала набагато кращою, ніж ми самі. Вона загинула за народ, вона загинула за Росію на фронті. Вона жила в ім'я перемоги, вона загинула в ім'я нашої російської перемоги", — заявив Дугін під час церемонії прощання.

Депутат Державної думи та лідер фракції ЛДПР Леонід Слуцький стверджував, що Дар'я Дугіна була вбита в Підмосков'ї за "висвітлення воєнних злочинів Києва". Парламентарій на церемонії повторив пропагандистське гасло "Одна країна, один президент, одна перемога", яке має подібність до девізу Третього Рейху "Один народ, один рейх, один фюрер".

Слуцький також заявив, що ім'ям убитої Дар'ї Дугіної назвуть площі та вулиці не лише в Росії, а й у Києві, який Кремль планує "звільнити від нацизму".

Лідер партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов назвав загиблу доньку ідеолога "російського світу" справжньою патріоткою, яка "боролася проти фашизму та за незалежність своєї країни".

"І ті, хто виконав і замовив цей зухвалий злочин, мають постати перед міжнародним трибуналом. І буде суд юридичний, а суд історії вже вершиться. Тому що фашизм має бути знищений у своєму лігві — у Києві", — наголосив Миронов на церемонії прощання.

На заході також був присутній пропагандист Дмитро Кисельов, який заявив, що Росія у відповідь на загибель Дар'ї Дугіної, має "безкомпромісно денацифікувати й демілітаризувати Україну".

[ + – ] Кремль перетворив церемонію прощання з Дар'єю Дугіною на пропагандистське шоу

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав ліквідацію Дар'ї Дугіної першою частиною спецоперації Кремля, під час якої співробітники ФСБ здійснюватимуть масштабні теракти в російських містах.

Також повідомлялося, що ідеолог "російського світу" Олександр Дугін першим виступив на похороні своєї дочки Дарії, яка була вбита в результаті підриву автомобіля в Підмосков'ї.