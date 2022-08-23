"Першим її словом було "Росія": Дугін виступив на похороні дочки в Москві (відео)

Ідеолог "російського світу" заявив, що Дар'я Дугіна загинула в ім'я "православ'я, держави та російської перемоги".

У вівторок, 23 серпня, у московському телецентрі Останкіно відбувається церемонія прощання із загиблою дочкою філософа, ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна Дар'єю. Батько журналістки заявив, що вона "загинула в ім'я російської перемоги" та "за Росію на фронті". Відповідне відео опублікував телеграм канал видання RT.

"Чи не першими її словами, яким, звичайно, ми її навчили, була "Росія", наша держава, наш народ, наша імперія", — сказав Дугін.

За словами філософа, його дочка хотіла б, щоби після її смерті прославляли не її, а Росію, а також "захищали православ'я та російський народ".

"Бо вона загинула за народ, загинула за Росію на фронті, і фронт цей тут... Вона жила в ім'я перемоги, і вона загинула в ім'я перемоги. Нашої російської перемоги! Нашої істини, нашого православ'я, нашої держави", — додав Дугін.

Ідеолог російського світу під час своєї промови згадував, що виховував свою дочку в православ'ї і хотів, щоб вона була розумною людиною, тому разом із її матір'ю порадив Дар'ї стати філософом. До цієї поради дівчина дослухалася, додав Дугін.

"Тато, я почуваюся героєм і воїном, я хочу бути на боці світла", — процитував Дар'ю Дугіну її батько.

Нагадаємо, 20 серпня внаслідок вибуху автомобіля в Підмосков'ї загинула дочка Олександра Дугіна, якого західні ЗМІ називають "філософом Путіна". 29-річна Дар'я Дугіна, також відома як Дар'я Платонова, їхала з літературно-музичного фестивалю "Традиція". На цьому фестивалі був і її батько, який поїхав додому іншою машиною.

Російські пропагандисти та політики вже пов'язали подію з українською владою. Офіс президента України заперечує причетність до загибелі Дар'ї Дугіної.

22 серпня у ФСБ заявили про розкриття вбивства Дар'ї Дугіної. За версією російських силовиків, злочин спланували та вчинили українські спецслужби, а виконавицею стала громадянка України Наталія Вовк, яка нібито виїхала після інциденту до Естонії.

Британські ЗМІ повідомляли, що за вбивством Дар'ї Дугіної міг стояти президент РФ Володимир Путін