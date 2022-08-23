"Первым ее словом было "Россия": Дугин выступил на похоронах дочери в Москве (видео)

Идеолог "русского мира" заявил, что Дарья Дугина погибла во имя "православия, державы и русской победы".

Во вторник, 23 августа, в московском телецентре Останкино проходит церемония прощания с погибшей дочерью философа, идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьей. Отец журналистки заявил, что она "погибла во имя русской победы" и "за Россию на фронте". Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал издания RT.

"Чуть ли не первыми ее словами, которым, конечно, мы ее научили, была "Россия", наша держава, наш народ, наша империя", — сказал Дугин.

По словам философа, его дочь хотела бы, чтобы после ее смерти прославляли не ее, а Россию, а также "защищали православие и русский народ".

"Потому что она погибла за народ, погибла за Россию на фронте, и фронт этот здесь… Она жила во имя победы, и она погибла во имя победы. Нашей русской победы! Нашей истины, нашего православия, нашей державы", — добавил Дугин.

Идеолог русского мира в ходе своей речи вспоминал, что воспитывал свою дочь в православии и хотел, чтобы она была умным человек, поэтому вместе с ее матерью посоветовал Дарье стать философом. К этому совету девушка прислушалась, добавил Дугин.

"Папа, я чувствую себя героем и воином, я хочу быть на стороне света", — процитировал Дарью Дугину ее отец.

Напомним, 20 августа в результате взрыва автомобиля в Подмосковье погибла дочь Александра Дугина, которого западные СМИ называют "философом Путина". 29-летняя Дарья Дугина, также известная как Дарья Платонова, ехала с литературно-музыкального фестиваля "Традиция". На этом фестивале был и ее отец, который поехал домой на другой машине.

Российские пропагандисты и политики уже связали произошедшее с украинскими властями. Офис президента Украины отрицает причастность к гибели Дарьи Дугиной.

22 августа в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. По версии российских силовиков, преступление было спланировано и совершено украинскими спецслужбами, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, якобы выехавшая после инцидента в Эстонию.

Британские СМИ сообщали, что за убийством Дарьи Дугиной мог стоять президент РФ Владимир Путин