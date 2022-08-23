Словакия передаст Украине десятки боевых машин пехоты, — министр обороны

По словам Ярослава Надя, взамен словацкие Вооруженные силы получат танки Leopard из Германии.

Словакия отправит в Украину 30 гусеничных боевых машин пехоты BVP-1 и получит взамен 15 танков Leopard из Германии, заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Reuters. ВСУ получат технику бесплатно. По словам министра, вместе с танками словакам передадут боеприпасы и запчасти, а также проведут курс обучения водителей.

Ранее Словакия уже передала Украине ЗРК С-300, военные вертолеты серии "Ми", самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град". Также в Братиславе намекнули, что уже в ближайшее время может передать украинцам свои истребители МиГ-29, так как Чехия и Польша договорились патрулировать воздушное пространство Словакии.

Что такое BVP-1?

BVP-1 — это чехословацкая модификация советской боевой машины пехоты БМП-1, которую производили по лицензии в 1970-1989 годах. Гусеничная машина способна преодолевать водные препятствия. Ее экипаж состоит из трех человек, также она может доставлять к месту высадки восемь десантников.

Напомним, в начале июля Словакия подтвердила, что может передать Украине истребители МиГ-29 и танки советского производства. Тогда сообщалось, что страна договорилась с Чехией, которая пообещала помогать защищать воздушное пространство Словакии. Это необходимо, так как поставка заказанных Братиславой F-16 задерживается. Американские истребители должны заменить МиГ-29, которые намерены отправить в Украину.

На днях глава Минобороны Ярослав Надь заявил, что Словакия продаст Украине истребители МиГ-29, несмотря на высокий уровень поддержки РФ в стране. По словам министра, российская пропаганда делает все, чтобы поменять отношение населения к поставкам оружия Украине. Однако, несмотря на это, Словакия будет и дальше помогать украинцам.