Словаччина передасть Україні десятки бойових машин піхоти, — міністр оборони

За словами Ярослава Надя, замість словацьких Збройних сил отримають танки Leopard із Німеччини.

Словаччина відправить в Україну 30 гусеничних бойових машин піхоти BVP-1 та отримає замість 15 танків Leopard із Німеччини, заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє Reuters. ЗСУ отримають техніку безкоштовно. За словами міністра, разом із танками словакам передадуть боєприпаси та запчастини, а також проведуть курс навчання водіїв.

Раніше Словаччина вже передала Україні ЗРК С-300, військові гелікоптери серії "Мі", самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню "Град". Також у Братиславі натякнули, що вже найближчим часом може передати українцям свої винищувачі МіГ-29, оскільки Чехія і Польща домовились патрулювати повітряний простір Словаччини.

Що таке BVP-1?

BVP-1 — це чехословацька модифікація радянської бойової машини піхоти БМП-1, яку виготовляли за ліцензією у 1970-1989 роках. Гусенична машина здатна долати водні перешкоди. Її екіпаж складається з трьох осіб, також вона може доставляти до місця висадження вісім десантників.

Нагадаємо, на початку липня Словаччина підтвердила, що може передати Україні винищувачі МіГ-29 та танки радянського виробництва. Тоді повідомлялося, що країна домовилася з Чехією, яка пообіцяла допомагати захищати повітряний простір Словаччини. Це необхідно, оскільки постачання замовлених Братиславою F-16 затримується. Американські винищувачі мають замінити МіГ-29, які мають намір відправити в Україну.

Днями глава Міноборони Ярослав Надь заявив, що Словаччина продасть Україні винищувачі МіГ-29, незважаючи на високий рівень підтримки РФ у країні. За словами міністра, російська пропаганда робить усе, щоб змінити ставлення населення до постачання зброї Україні. Однак, незважаючи на це, Словаччина й надалі допомагатиме українцям.