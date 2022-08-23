Германия передаст Украине ракеты IRIS-T в ближайшие недели, – МИД
Глава немецкого МИДа Анналена Бербок анонсировала поставки ВСУ новой разновидности систем стоимостью 400 тысяч евро. IRIS-T есть на вооружении 10 стран.
В ближайшие недели власти Германии поставят Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом во время пресс-конференции заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок.
Прежде поставки систем IRIS-T, наряду с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы COBRA анонсировали на конец осени. Премьер-министр Германии Олаф Шольц отмахнулся от критики в свой адрес из-за недостаточных объемом и медленных темпов поставки оружия Украине. По его словам, власти Германии передают Украине самое современное и эффективное оборудование.
Характеристики ракет IRIS-T
Ракеты класса "воздух-воздух" небольшой дальности комплектуются системой самонаведения с инфракрасным датчиком. Их разрабатывали шесть стран, а этим проектом руководили представители Германии. Такое вооружение выпускает компания Diehl BGT Defence.
- Стоимость одной ракеты IRIS-T составляет 400 тысяч евро;
- Дальность пуска ракеты примерно 25 км:
- Масса боевой части — 11,4 км.
Роль носителей этих ракет выполняют истребители — Tornado, F/A-18 Hornet, Eurofighter Typhoon, — а также пусковые установки, размещенные на шасси грузовика.
Ракеты IRIS-T есть на вооружении Германии, Швеции, Италии, Греции, Испании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Австрии и Саудовской Аравии.
Напомним, что США направят Украине новые беспилотники, а также управляемые снаряды Excalibur. Появление новых партий вооружений может свидетельствовать о том, что Вашингтон и Киев ожидают в ближайшие недели ожесточенных боев.
Ранее Фокус сообщал, что если бы страны Европы поставляли Украине оружие так, как Германия, война бы закончилась полной победой России.