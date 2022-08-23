ПВО, ракетные системы и тонны боеприпасов: ФРГ и Канада согласовали пакет помощи Украине, — Шольц

Германия продолжает поддерживать Киев как в экономическом, так и в военном планне, заверил канцлер.

Германия и Канада согласовали предоставление Украине нового пакета военной помощи, в которую войдут системы противовоздушной обороны и другое вооружение. Об этом, выступая на саммите Крымской платформы по видеосвязи во вторник, 23 августа, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам главы немецкого правительства, два государства согласовали пакет военной помощи Украине, в который будут включены системы противовоздушной обороны, ракетные системы, а также "тонны" боеприпасов.

"Сегодня, когда я встречался с Трюдо, я высказал нашу решительную непоколебимую поддержку со стороны Германии. Мы будем и далее предоставлять оружие", — заверил Шольц.

Немецкий канцлер также отметил, что ФРГ продолжает предоставлять Украине экономическую поддержку и поможет в восстановлении государства после окончания полномасштабной войны.

Напомним, недавно немецкие СМИ выяснили, как правительство Германии не соглашается поставлять Украине тяжелое вооружение, в частности, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Шольц опроверг эту информацию и говорил о поставках Вооруженным силам Украины такого оружия, которого нет даже в Бундесвере.

Ранее СМИ сообщили о том, как Шольц перед началом полномасштабной войны России против Украины обещал президенту РФ Владимиру Путину, что Киев не станет членом НАТО в ближайшие 30 лет.