Германия поставляет Украине такое вооружение, которого нет даже в Бундесвере, — Шольц

Германия также предоставляет возможность украинским военным проходить обучение на немецких базах. Там они приобретают навыки, необходимые для использования новейшего вооружения.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью канадскому изданию Globe and Mail заявил, что ФРГ поставляет Украине самое современное оружие, в том числе и такое, которое даже не состоит на вооружении Бундесвера. По его словам, на нужды ВСУ Германия поставила противотанковые и зенитные системы, РСЗО, самоходные гаубицы, радары для контрбатарейной борьбы, а также нелетальное вооружение и другое военное оборудование.

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Шольц не согласился с журналистом, который предположил, что поставки вооружения в Украину сократились.

"Это просто неправда! Давайте придерживаться фактов: Начиная с первых дней после нападения России, мы поставляли оружие и боеприпасы в Украину. Это полный отказ от жесткой политики всех правительств ФРГ — никакого экспорта оружия в кризисные районы. Мы поставили все, что у нас было", — подчеркнул канцлер.

Он также сказал, что кроме предоставленной материальной помощи, предоставляется возможность украинским военным проходить обучение на немецких базах, где они приобретают навыки работы с более сложными видами вооружения.

"Некоторые из этих систем настолько новые, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не были внедрены в Бундесвере. Все это требует обучения украинских экипажей, и мы это также обеспечиваем", — отметил Шольц.

Канцлер добавил, что военная помощь Украине будет оказываться до тех пор, пока это будет необходимо.

Ранее сообщалось, что немецкие САУ PzH 2000, которые сейчас активно используют Вооруженные силы Украины, начали проявлять признаки износа после их огневой деятельности на фронте. Журналисты издания Der Spiegel утверждают, что после того, как украинские власти проинформировали об этом официальный Берлин, несколько САУ были отправлены на ремонт.

Заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Кристиана Хоффманн 27 июля заявила, что Украина получит немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T ближе к концу 2022 года. Это связано с ограниченными мощностями военной промышленности ФРГ, которая сокращалась в последние годы из-за отсутствия спроса.