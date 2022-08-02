Німеччина постачає Україні таке озброєння, якого немає навіть у Бундесвері, — Шольц

Німеччина також дає можливість українським військовим проходити навчання на німецьких базах. Там вони набувають навичок, необхідних для використання новітнього озброєння.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю канадському виданню Globe and Mail заявив, що ФРН постачає Україні найсучаснішу зброю, зокрема й таку, яка навіть не перебуває на озброєнні Бундесверу. За його словами, на потреби ЗСУ Німеччина поставила протитанкові та зенітні системи, РСЗВ, самохідні гаубиці, радари для контрбатарейної боротьби, а також нелетальне озброєння та інше військове обладнання.

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Шольц не погодився з журналістом, який припустив, що постачання озброєння в Україну скоротилося.

"Це просто неправда! Давайте дотримуватись фактів: Починаючи з перших днів після нападу Росії, ми постачали зброю та боєприпаси в Україну. Це повна відмова від жорсткої політики всіх урядів ФРН — жодного експорту зброї до кризових районів. Ми поставили все, що в нас було", — наголосив канцлер.

Він також сказав, що окрім наданої матеріальної допомоги, надається можливість українським військовим проходити навчання на німецьких базах, де вони набувають навичок роботи зі складнішими видами озброєння.

"Деякі з цих систем настільки нові, що їх зроблено дуже мало, а деякі з них навіть не впроваджені у Бундесвері. Все це вимагає навчання українських екіпажів, і ми це також забезпечуємо", — зазначив Шольц.

Канцлер додав, що військова допомога Україні надаватиметься доти, доки це буде необхідно.

Раніше повідомлялося, що німецькі САУ PzH 2000, які зараз активно використовують Збройні Сили України, почали виявляти ознаки зношування після їхньої вогневої діяльності на фронті. Журналісти видання Der Spiegel стверджують, що після того, як українська влада проінформувала про це офіційний Берлін, кілька САУ відправили на ремонт.

Заступник прессекретаря уряду ФРН Крістіана Хоффманн 27 липня заявила, що Україна отримає німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T ближче до кінця 2022 року. Це з обмеженими потужностями військової промисловості ФРН, яка скорочувалася останніми роками через відсутність попиту.