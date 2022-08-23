Німеччина передасть Україні ракети IRIS-T найближчими тижнями, – МЗС

Глава німецького МЗС Анналена Бербок анонсувала постачання ЗСУ нового різновиду систем вартістю 400 тисяч євро. IRIS-T є на озброєнні 10 країн.

Найближчими тижнями влада Німеччини поставить Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це під час пресконференції заявила голова німецького МЗС Анналена Бербок.

Перед поставкою систем IRIS-T разом із радіолокаційною станцією контрбатарейної боротьби COBRA анонсували на кінець осені. Прем'єр-міністр Німеччини Олаф Шольц відмахнувся від критики на свою адресу через недостатні обсяги та повільні темпи постачання зброї Україні. За його словами, влада Німеччини передає Україні найсучасніше й ефективне обладнання.

[ + – ] Ракети IRIS-T на вантажівці Фото: Вiкiпедiя

Характеристики ракет IRIS-T

Ракети класу "повітря-повітря" невеликої дальності комплектуються системою самонаведення з інфрачервоним датчиком. Їх розробляли шість країн, а цим проєктом керували представники Німеччини. Таке озброєння випускає компанія Diehl BGT Defence.

вартість однієї ракети IRIS-T складає 400 тисяч євро;

дальність пуску ракети приблизно 25 км;

маса бойової частини — 11,4 км.

Роль носіїв цих ракет виконують винищувачі — Tornado, F/A-18 Hornet, Eurofighter Typhoon, — а також пускові установки, розміщені на шасі вантажівки.

Ракети IRIS-T є на озброєнні Німеччини, Швеції, Італії, Греції, Іспанії, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Австрії та Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що США надішлють Україні нові безпілотники, а також керовані снаряди Excalibur. Поява нових партій озброєнь може свідчити про те, що Вашингтон і Київ очікують у найближчі тижні запеклих боїв.

Раніше Фокус повідомляв, що якби країни Європи постачали Україні зброю так, як Німеччина, війна закінчилася б повною перемогою Росії.