Включаючи снаряди Excalibur: США надсилають в Україну нові безпілотники

Постачання вказують на те, що Вашингтон і Київ очікують у найближчі тижні запеклих боїв.

У п'ятницю адміністрація Байдена оголосила, що направить Україні нову зброю в межах пакета на $775 млн, включаючи нові безпілотники, бронетехніку та артилерію, пише Politico.

Постачання вказують на те, що Вашингтон і Київ очікують у найближчі тижні запеклих боїв. Причому це не лише артилерійські сутички, які світ спостерігав упродовж кількох тижнів.

Вперше США відправляють 15 розвідувальних безпілотників ScanEagle, щоб допомогти українцям виявляти та коригувати високоточні артилерійські та ракетні удари.

Невеликі дрони можна відносно легко переміщати полем бою. Також вони будуть безцінними в очікуваному наступі на Херсон. Інші пункти, включені до траншу, свідчать про те, що йде підготовка до наступу українських сухопутних військ на півдні, де бойові дії вже кілька тижнів перебувають у безвиході, оскільки війна перетворилася на одну довгу, виснажливу артилерійську дуель.

"Прямо зараз ми спостерігаємо повну та абсолютну відсутність прогресу з боку росіян на полі бою. У цьому сенсі ми знаходимося в іншій фазі, ніж пару місяців тому, коли російські сили набирали сили на Донбасі та на півдні", — заявив анонімно журналістам високопосадовець Міністерства оборони України

Вперше обладнання, що відправляється, включає 40 важко броньованих протимінних машин MaxxPro, спочатку розроблених для американських військ в Іраку. В Україні вони розчищатимуть дороги та поля, перш ніж наземні війська рушать уперед, прокладаючи шляхи через щільні мінні поля, закладені російськими окупантами.

Також новинкою є керовані протитанкові ракетні комплекси TOW, шістнадцять 105-мм гаубиць та 36 000 набоїв, а також 2 000 набоїв для безвідкатної рушниці Carl Gustaf.

Крім того, США також посилають більше високошвидкісних протирадіолокаційних ракет винищувачів, які націлені на російські радіолокаційні системи, що є ключовим фактором у підриві здатності Росії виявляти нові пересування української армії, а також командувати та контролювати свої власні сили.

Варто зазначити, що у майбутньому американці планують відправити ще й високоточні боєприпаси артилерійські Excalibur. Однак у цей пакет вони не були включені.

Нагадаємо, що раніше Великобританія заявила про те, що планує надіслати Україні додаткові РСЗВ M270 та ракети до них. Як зазначається, за допомогою цих РСЗВ українська армія знищує ланцюжки поставок боєприпасів та командні центри російських загарбників.

Також Фокус писав про те, що передані Латвією Україні 6 гаубиць M109 американської розробки вже показують перші плоди. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, самохідна артилерійська установка демонструє більшу ефективність.