Прямое попадание: в Донецке нанесли удар по "администрации" Пушилина (фото, видео)

Российские журналисты сообщили о пожаре в здании, где расположен офис главы боевиков "ДНР".

Днем во вторник, 23 августа, по центру временно оккупированного Донецка был нанесен удар, зафиксировано прямое попадание в "администрацию" главаря пророссийских боевиков "ДНР" Дениса Пушилина. Об этом сообщает агентство ТАСС.

"В центре Донецка зафиксировано прямое попадание в администрацию Пушилина в результате украинского обстрела", — сообщили журналисты со ссылкой на "администрацию главы ДНР".

Также, по данным российских СМИ, в здании, где расположен офис Пушилина, начался пожар.

Фото: Twitter

Помимо этого в РФ сообщили об обстреле района торгового центра "Green plaza", зафиксировано попадание в многоквартирный дом, а также в гостиницу "Централь". Помимо этого один из "прилетов" был неподалеку от Донецкого национального технического университета.

Местные оккупационные власти сообщили, что в результате атаки есть погибший и раненые, и обвинили в произошедшем Вооруженные силы Украины. Официально информацию боевиков об обстреле в ВСУ не комментировали.

Официальных данных о состоянии Пушилина пока нет.

Напомним, накануне главарь "ДНР" Пушилин заверил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости проведения "трибунала" над украинскими военнопленными во временно оккупированном Мариуполе не повлияют на планы оккупантов организовать "процесс".

В июле этого года Пушилин заявил о необходимости оккупировать большую часть Украины.