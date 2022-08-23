Прямое попадание: в Донецке нанесли удар по "администрации" Пушилина (фото, видео)
Российские журналисты сообщили о пожаре в здании, где расположен офис главы боевиков "ДНР".
Днем во вторник, 23 августа, по центру временно оккупированного Донецка был нанесен удар, зафиксировано прямое попадание в "администрацию" главаря пророссийских боевиков "ДНР" Дениса Пушилина. Об этом сообщает агентство ТАСС.
"В центре Донецка зафиксировано прямое попадание в администрацию Пушилина в результате украинского обстрела", — сообщили журналисты со ссылкой на "администрацию главы ДНР".
Также, по данным российских СМИ, в здании, где расположен офис Пушилина, начался пожар.
Помимо этого в РФ сообщили об обстреле района торгового центра "Green plaza", зафиксировано попадание в многоквартирный дом, а также в гостиницу "Централь". Помимо этого один из "прилетов" был неподалеку от Донецкого национального технического университета.
Местные оккупационные власти сообщили, что в результате атаки есть погибший и раненые, и обвинили в произошедшем Вооруженные силы Украины. Официально информацию боевиков об обстреле в ВСУ не комментировали.
Официальных данных о состоянии Пушилина пока нет.
Напомним, накануне главарь "ДНР" Пушилин заверил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости проведения "трибунала" над украинскими военнопленными во временно оккупированном Мариуполе не повлияют на планы оккупантов организовать "процесс".
В июле этого года Пушилин заявил о необходимости оккупировать большую часть Украины.