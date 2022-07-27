От Луцка до Одессы: Пушилин в Беларуси заявил о необходимости захватить большую часть Украины

Главарь донецких боевиков уверен, что русские должны быть готовы умереть ради "высшей цели": оккупации украинских городов.

Накануне 78-летия со дня освобождения белорусского города Бреста от нацистов главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин приехал в Брестскую крепость, где вместе с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым возложил цветы к мемориалу.

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"Всех русских роднят с защитниками Брестской крепости стойкость духа и способность к самопожертвованию во имя высшей цели, — заявил Пушилин. — Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк".

Куда еще ездил главарь боевиков?

В последнее время главарь боевиков стал чаще выезжать из Донецка, однако география его поездок ограничивается лишь странами-изгоями. В июне Пушилин посетил Дамаск, чтобы встретиться с сирийским диктатором Башаром Асадом. Во время этой встречи Асад объявил об официальном старте процедуры признания "ЛДНР".

Также предводитель террористов стал участником Петербургского международного экономического форума. Выступая на нем, Пушилин заявил, что "ДНР" может войти в состав России как отдельный субъект, сохранив при этом в своем названии слово "республика", по примеру Татарстана.

Добиться официального признания псевдореспублики от Беларуси пока не удается ни ему, ни его хозяину — российскому президенту Владимиру Путину. На днях белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что признание "ЛДНР" "ничего не даст". Однако если в будущем это будет необходимо, он готов издать соответствующий указ, а так страна уже давно де-факто признала "республики" и "присоединение" к России оккупированного Крыма.