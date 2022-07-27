Від Луцька до Одеси: Пушилін у Білорусі заявив про необхідність захопити більшу частину України

Ватажок донецьких бойовиків упевнений, що росіяни мають бути готові померти заради "вищої мети": окупації українських міст.

Напередодні 78-річчя від дня звільнення білоруського міста Бреста від нацистів ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін приїхав до Брестської фортеці, де разом із секретарем генради "Єдиної Росії" Андрієм Турчаком та послом РФ у Білорусі Борисом Гризловим поклав квіти до меморіалу.

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"Всіх росіян ріднять із захисниками Брестської фортеці стійкість духу та здатність до самопожертви в ім'я вищої мети, — заявив Пушилін. — Сьогодні настав час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми: Київ, Чернігів, Полтаву, Одесу, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Луцьк".

Куди ще їздив ватажок бойовиків?

Останнім часом ватажок бойовиків став частіше виїжджати з Донецька, проте географія його поїздок обмежується країнами-ізгоями. У червні Пушилін відвідав Дамаск, щоб зустрітися із сирійським диктатором Башаром Асадом. Під час цієї зустрічі Асад оголосив про офіційний старт процедури визнання "ЛДНР".

Також ватажок терористів став учасником Петербурзького міжнародного економічного форуму. Виступаючи на ньому, Пушилін заявив, що "ДНР" може увійти до складу Росії як окремий суб'єкт, зберігши водночас свою назву "республіка", за прикладом Татарстану.

Домогтися офіційного визнання псевдореспубліки від Білорусі поки не вдається ні йому, ні його господареві — російському президенту Володимиру Путіну. Днями білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що визнання "ЛДНР" "нічого не дасть". Однак, якщо в майбутньому це буде необхідно, він готовий видати відповідний указ, а так країна вже давно де-факто визнала "республіки" та "приєднання" до Росії окупованого Криму.