У "ДНР" вважають, що можуть увійти в РФ за прикладом Татарстану

Ватажок терористів Денис Пушилін стверджує, що йому не подобається слово "область", яке нагадує йому про перебування регіону в складі України.

Квазідержавне утворення "ДНР" може увійти до складу Російської Федерації як окремий суб'єкт, зберігши у своїй назві слово "республіка", за прикладом Татарстану. Про це 15 червня заявив "глава ДНР" Денис Пушилін у процесі міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі, повідомляє агентство "РІА-Новини".

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Ватажок проросійських бойовиків, обговорюючи можливість приєднання "ДНР" до Росії, зазначив, що йому не подобається в можливому варіанті назви наявність слова "область", оскільки це нагадує про часи перебування регіону в складі України.

"Донецька область погано навіть звучить. Це дещо відправляє нас у минуле, українське минуле", — сказав він.

Також Пушилін, відповідаючи на запитання, чи увійде "ДНР" до складу РФ, чи залишиться "Народною республікою", зі свого боку сказав: "А як одне іншому суперечить?". На запитання, чи може "ДНР" приєднатися до Росії за прикладом Татарстану, Пушилін відповів ствердно.

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Зазначимо, що помічник президента Володимир Мединський 8 червня допустив розширення території РФ, сказавши, що територія сучасної Росії та Російської імперії до 1917 року зараз не однакові за площею, проте це "не назавжди".

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області жителям Херсона та Мелітополя, які отримали громадянство РФ, окупаційна влада роздає російські паспорти. Також мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупаційна влада готується провести в місті псевдореферендум щодо приєднання до РФ, проте більшість місцевих жителів це не підтримує.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 2 червня повідомив, що поліцейські міста погоджуються співпрацювати з окупаційною владою. Деякі поліцейські кажуть, що не хочуть залишати Маріуполь та продовжувати в ньому нести службу.